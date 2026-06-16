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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶؛

پرونده بازیکن غنا در دادگاه بررسی می‌شود/ احتمال حضور پارتی در کانادا

پرونده بازیکن غنا در دادگاه بررسی می‌شود/ احتمال حضور پارتی در کانادا

قرار است دادگاهی در کانادا درباره حضور یا عدم حضور «توماس پارتی» بازیکن تیم ملی فوتبال غنا در این کشور بابت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ رای دهد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «nytimes»، درخواست تجدیدنظر درباره تصمیم ممنوع‌الورود شدن توماس پارتی هافبک تیم ملی فوتبال غنا به کانادا برای حضور در جام جهانی در دادگاه فدرال اتاوا بررسی خواهد شد.

در بیانیه دولت غنا آمده است که این تصمیم ظاهراً بر اساس «پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی در بریتانیا» اتخاذ شده است؛ پرونده‌هایی که هنوز به محکومیت یا رأی نهایی منجر نشده‌اند.

پارتی، بازیکن سابق آرسنال و فعلی ویارئال، در ژوئیه ۲۰۲۵ به پنج فقره مسائل اخلاقی توسط پلیس متروپولیتن لندن متهم شد. او در سپتامبر همان سال اعلام بی‌گناهی کرد و در فوریه امسال نیز دو اتهام جدید علیه او مطرح شد که او در آوریل مجدداً آنها را رد کرد.

دولت غنا این تصمیم را «بسیار ناعادلانه» توصیف کرده و اعلام کرده است که اقدامات حقوقی و دیپلماتیک فعالی برای لغو آن در حال انجام است.

لازم به ذکر است که هدایت تیم ملی فوتبال غنا بر عهده کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی ایران است.

کد مطلب 6862157

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