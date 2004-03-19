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۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

دبير كل سازمان ملل :

تيم كارشناسان سازمان ملل بزودي راهي عراق مي شوند

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل ديشب اعلام كرد كه بزودي تيمي از كارشناسان سازمان براي فراهم نمودن شرايط برگزاري انتخابات راهي اين كشور خواهند شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " كوفي عنان " دبيركل سازمان ملل در نظر دارد تيمي از كارشناسان سازمان ملل را به عراق اعزام نمايد .
دبيركل سازمان ملل شب گذشته با اعلام اين خبر افزود : كارشناسان سازمان ملل بايد در اولين فرصت با سفر به عراق زمينه را براي برگزاري انتخابات آزاد در اين كشو فراهم نمايند.
فرد اكهارد سخنگوي دبير كل سازمان ملل نيز با تائيد خبر عنان خاطر نشان كرد : عراق در وضعيت كنوني بيش از گذشته به كمك و حمايتهاي سازمان ملل نيازمند است .

کد مطلب 66606

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