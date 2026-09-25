فکت چک؛ اخباری که ۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای دولت کلمبیا دررابطه با ارتباط ایران با گروه‌های تروریستی

-انتشار تصاویری غیرمستند از ترامپ و دکتر پزشکیان به صورت محرمانه در حاشیه اجلاس سازمان ملل

-توافق وزیر امور خارجه ایران با ویتکاف برای برگزاری دیدار ترامپ و پزشکیان

-ممنوعیت ورود هیئت ایرانی به مقر سازمان ملل و نشست‌های جانبی

-ادعای آکسیوس و الجزیره درباره جدی شدن دور جدیدی از مذاکرات بین ایران و آمریکا و فرستادن کارشناسان فنی از ایران برای پیوستن به تیم مذاکره کننده

-حمله هدفمند به محل سکونت یکی از فرماندهان نیروی هوا فضای سپاه در محله ای در شیراز

-نقل قول جنجالی منتسب به سرمربی تیم آلمینیوم اراک درباره تیم ملی