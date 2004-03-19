خدمتگزاري به مردم در مجلس هفتم بهتر نشان داده مي شود

وي در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران در آخرين جمعه سال 82 با بيان اين مطلب افزود: انتخابات كاملا قانوني برگزار و به پايان رسيد و مردم منتخبان خود را به مجلس گسيل داشتند كه به سهم خود از مردم تهران تشكر و قدرداني مي كنم. طباطبايي ابراز اميدواري كرد دعاي خير ملت و پيشنهادات، طرحها و نظرياتي كه در آينده خواهند داد منتخبان مجلس هفتم را در كارها و اهدافشان كه روح خدمت به مردم است، موفق كند.

وي با اشاره به 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت گفت: در نهضت ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي به اين ملت و كشور شد زيرا ابتدا از جنبه اقتدار ملي به صنعت نفت نگاه شد و ديد اقتصادي در مكان بعدي قرار داشت.

منتخب مردم تهران خاطرنشان كرد: وقتي به عنوان اقتدار ملي به اين صنعت نگاه شد خدمات مفيدي به مردم صورت گرفت اما وقتي با نگاه اقتصادي صرف به آنها نگاه كردند ديديم كه چه بر سر اين ملت آمد.

طباطبايي در ادامه تصريح كرد: وقتي بين قدرت دولت و رهبري مرجع ديني فاصله افتاد اقتدار ملي تبديل به كانون پول سازي شد.

سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به قطعنامه صادره شده درباره فعاليتهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي حكام بايد بداند ايران اسلامي نه از موضع ضعف بلكه از موضع قدرت با حفظ اصول به گونه اي منطقي وارد صحنه شده و اثبات كرده در پي جنجال و آشوب نبوده و برنامه انرژي اتمي او صلح طلبانه است.

وي تاكيد كرد: دنيا، آمريكا و اروپا بداند ما دنبال صلح هستيم و بايد آگاه باشند اين ملت به هيچ وجه از پشت سر رهبر و اطاعت از روحانيت دست برنداشته و برنخواهد داشت.

طباطبايي با تاكيد بر اينكه ملت ايران امروز بيدار است و مسايل را به خوبي درك مي كند، گفت: گر چه افرادي هستند كه مطالبي به آنها القا شده و ليسنده كاسه دشمنان هستند اما با حرفها، تهمتها و انگ زدنها نمي توانند روحانيت را از صحنه بيرون كنند.

وي افزود: گاهي تهمت هايي در عدم لياقت، توانمندي و ديگر مسايل مطرح مي كنند اما كار خود را نمي توانند پيش ببرند و ملت ايران نيز در اين انتخابات نشان داد كه وقتي رهبر فرماني را صادر كند، بر سر آن جان مي سپارند و در پي تاييد هر خدمتي هستند.

وي با اشاره به اعلام سال 82 به عنوان سال خدمت رساني به مردم از سوي مقام معظم رهبري گفت : بر اساس برخي روايات كساني كه در فكر خدمت بوده و درصدد كمك به ديگران هستند، به مرور روحيه اي با نام دگردوستي پيدا مي كنند و اين روحيه به آنها صفا مي دهد و وقتي آن صفا در انسان پيدا مي شود به دنبال دوستان مفيد مي رود.

طباطبايي خاطرنشان كرد: انسان بايد نوع خدمت را درك كرده و خدمت را بشناسد، نمي توانيم مدعي شويم كه بسياري از مردم قصدشان خدمت نيست، انسانهاي سودجو هميشه بوده و هستند و درصدد برآمده و مي آيند براي جلب نفع شخصي خود موانع بزرگي را سر راه بياندازند و آنگاه سود شخصي ببرند.

وي اضافه كرد: بايد در تشخيص خدمت دقت كافي داشت. وقتي انسان كاري را انجام مي دهد و احساس مي كند خدمت كرده اما اينطور نبوده و با اين اقدام جفا كرده است. برخي كارها در كشور انجام شده كه در ظاهر خدمت بوده اما باعث تنبلي و پرتوقع شدن برخي شده است كه در اصل اين اقدامات منجر به خدمت نشده است.

منتخب مردم تهران تاكيد كرد: در خدمتگزاري بايد از افراد با كمال و عمل استفاده كرد كه علاوه بر علم ايمان و تقوي داشته باشند تا درست عمل كنند زيرا اگر ايمان نباشد بسياري از كارهاي مهم خوب انجام نمي شود.