آیت الله فاضل: شناخت حقیقت حضرت فاطمه(س) رسالت همگانی مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر د، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه سهشنبه در پانزدهمین سوگواره شعر فاطمی «محبوبه خدا» با بیان اینکه شناخت حضرت زهرا سلاماللهعلیها بر همه مسلمانان واجب است، اظهار داشت: اگر انسان حقیقت حضرت فاطمه (س) را نشناسد، در زندگی دنیا و آخرت دچار خسارت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در میان همه مخلوقات الهی موجودی استثنایی است، افزود: محافل عزاداری صرفاً برای ذکر مصائب نیست، بلکه برای فهم مقام و حقیقت آن حضرت برگزار میشود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با بیان اینکه نور حضرت زهرا (س) بنا بر روایات پیش از خلقت آدم آفریده شده، گفت: حضور ایشان در آیات متعدد قرآن مانند سوره کوثر، آیه تطهیر، آیه مباهله و آیه مودت، جایگاه ویژه آن حضرت در منظومه هدایت الهی را نشان میدهد.
فاضل لنکرانی با تأکید بر دیدگاه مراجع و بزرگان درباره ضرورت احیای فاطمیه، ادامه داد: مجالس فاطمی فرصتی برای تعمیق معرفت مردم نسبت به شخصیت بیبدیل حضرت زهرا (س) است.
وی همچنین به روایات امام باقر (ع) درباره تفسیر برخی آیات اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که یکی از مصادیق «کُبَر» وجود مقدس حضرت زهر ا (س) است.
آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: بنابر روایات معتبر، نور حضرت زهرا سلاماللهعلیها پیش از آفرینش آدم و در عرش الهی قرار داشته است.
وی با اشاره به روایتی که نزول «تفاحه بهشتی» بر پیامبر (ص) و ظهور نوری شگرف از آن را ذکر میکند، افزود: حتی پیامبر که ملکوت را مشاهده کرده و به معراج رفته، با دیدن این نور دچار تعجب شده است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه مقام حضرت زهرا (س) برای بشر قابل احاطه و درک کامل نیست، گفت: در روایات آمده است که نور فاطمه از نور پیامبر و امیرالمؤمنین است و روح او با روح پیامبر پیوندی یگانه دارد.
فاضل لنکرانی افزود: طبق بیان امام باقر (ع)، یکی از مصادیق آیه «وما أدراک ما القارعة» وجود مقدس حضرت زهرا (س) است که از بزرگترین حقایق آفرینش شمرده شده است.
وی تأکید کرد: گرچه انسان قادر به درک همه ابعاد حقیقت حضرت زهرا (س) نیست، اما موظف است به اندازه توان در مسیر شناخت و معرفت نسبت به آن حضرت گام بردارد.
