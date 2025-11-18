به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب بین تیم‌های ملی فوتبال عراق و امارات پیگیری شد که بازی برگشت دو تیم با پیروزی ۲ بر یک عراق همراه بود. علی (۶۶) و العماری (۱۷+۹۰) برای عراق و کایو (۵۲) برای امارات گلزنی کردند.

این بازی در شرایطی با تساوی وارد وقت های اضافه شده بود در هفدهمین دقیقه وقت های اضافه عراق میزبانی ضربه پنالتی اش را به گل تبدیل کرد و یکی از مهیج ترین صعودها را داشت و حالا باید به مسیرش ادامه دهد تا جواز حضور در جام جهانی را کسب کند.

عراقی ها به عنوان نماینده آسیا باید در پلی آف با نماینده قاره اقیانوسیه بازی کند تا تیم برنده راهی جام جهانی شود.