پیروزی اقتصادی تراکتور در آسیا/ خط و نشان شاگردان اسکوچیچ برای حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الشرطه عراق در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت عبدالهادی الرویلی از قطر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با تک گل مهدی ترابی به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ خاتمه یافت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده (کارت زرد) الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی (۷۹- مسعود زائر کاظمینی)، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی (۷۹- خامروبکوف) تومیسلاو اشترکال (۶۸- دروژدک)، مهدی هاشم نژاد (۶۸- لوشکیا) (کارت زرد) و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب الشرطه:

احمد باسل، ریوان امین، مهدی اصحابی، مصطفی سعدون (۷۰- خودیر)، احمد یحیی، دومینیک میندی، عبدلرزاق قاسم، حسین علی، احمد فرحان (۷۹- مومونی)،لیونیل اتیبا و محمود المواس (۷۰- محمد داوود)

بازیکنان تراکتور با وجود برتری در مالکیت توپ در ۱۰ دقیقه ابتدایی دیدار، نتوانستند موقعیت خطرناکی روی دروازه الشرطه ایجاد کنند. در سوی مقابل، تیم عراقی بیشتر رویکردی تدافعی داشت تا از دریافت گل زودهنگام جلوگیری کند.

در دقیقه ۱۲، حرکت تیمی بازیکنان تراکتور از سمت راست زمین با پاس زمینی مهدی هاشم‌نژاد به داخل محوطه همراه شد و تومیسلاو اشترکال در موقعیت مناسب صاحب توپ شد، اما ضربه او با اختلافی اندک از بالای دروازه الشرطه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۵ نیز الشرطه نخستین موقعیت جدی خود را روی دروازه تراکتور خلق کرد؛ جایی که لیونیل اتیبا با نفوذ و ضربه‌ای محکم قصد گلزنی داشت، اما توپ پس از برخورد به پای شجاع خلیل‌زاده تغییر مسیر داد و از بالای دروازه تراکتور به کرنر رفت.

گل اول تراکتور توسط مهدی ترابی

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۲۶ و روی یک کار تیمی و پاس‌های تک ضرب و کوتاه توانستند گل اول را به ثمر برسانند. مهدی ترابی که آغازگر این کار تیمی بود توپ را به هالیلوویچ پاس داد و این بازیکن با پاسی رو به جلو اشترکال را صاحب توپ کرد که او با پاسی تماشایی و زیبا ترابی را در موقعیت تک به تک قرار داد و او با یک ضربه زمینی موفق شد گل اول را برای تراکتور در این بازی به ثمر برساند.

بازیکنان تراکتور سه دقیقه پس از گل اول خود باز هم صاحب موقعیت گلزنی شدند و در شلوغی محوطه جریمه الشرطه، مهدی هاشم نژاد موفق شد گل دوم را برای تراکتور به ثمر برساند که کمک داور آفساید او را اعلام کرد و گل اول مردود شد.

سیو بیرانوند تراکتور را پیروز نگه داشت

بازیکنان الشرطه در دقیقه ۳۷ حمله‌ای را به سمت دروازه تراکتور تدارک دیدند که در محوطه هجده قدم، بازیکن این تیم اقدام به شوت زنی کرد که بیرانوند به زیبایی با واکنش خوب خود مانع ورود توپ به دروازه تراکتور شد.

بازیکنان الشرطه در دقیقه ۳۹ باز هم فرصت گلزنی داشتند که علیرضا بیرانوند این بار هم با واکنش خوب خود توپ را در اختیار گرفت.

نیمه دوم

بازیکنان الشرطه نیمه دوم را بهتر از تراکتور آغاز کردند و در دقیقه ۵۳ و در بیرون از محوطه جریمه تراکتور، برای الشرطه ضربه آزاد شکل گرفت که محمود المواس پشت توپ ایستاد و به آن ضربه زد که بیرانوند با واکنش خوب خود توپ را دور کرد.

بازیکنان الشرطه در دقیقه ۶۴ حمله دیگری را روی دروازه تراکتور تدارک دیدند که احمد یحیی روی غفلت مدافعان تراکتور با سر به توپ ضربه زد و بیرانوند دراز کشیده آن را در اختیار گرفت.

تراکتوری‌ها در دقیقه ۷۴ و توسط رگی لوشکیا صاحب توپ شدند و این بازیکن قصد داشت تا به سمت دروازه الشرطه حرکت کند اما توسط مدافع الشرطه نقش بر زمین شد و در کمال تعجب داور خطایی به سود ایران نگرفت.

در دقیقه ۹۰ بازیکن الشرطه در موقعیتی تک به تک با بیرانوند قرار گرفت و دروازه‌بان تراکتور با خروج به موقع خود مانع از ورود توپ به دروازه‌اش شد و پس از آن داور آفساید بازیکن الشرطه را گرفت.

با کسب سه امتیاز این بازی، تراکتور در جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا ۸ امتیازی شد.