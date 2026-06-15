محمود هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یازدهمین نمایشگاه بزرگ فرهنگی و مذهبی «سوگ سرخ» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین قیام امام حسین (ع) و انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به نسل جوان در شهر بنک برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه به همت هیأت متوسلین حضرت زینب (س) و با همکاری فعالان فرهنگی و مذهبی منطقه برپا خواهد شد و در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی و معرفتی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

مسئول هیأت متوسلین حضرت زینب (س) شهرستان کنگان بیان کرد: نمایشگاه «سوگ سرخ» طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و مذهبی جنوب استان بوشهر شناخته شده و هر ساله با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، همراه بوده است.

هوشیار تصریح کرد: آیین افتتاحیه یازدهمین دوره این نمایشگاه روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ساعت ۱۸ در شهر بنک و در خیابان ساحلی برگزار می‌شود و عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و دوستداران اهل بیت (ع) می‌توانند در این مراسم حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش شده است با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فرهنگی و محتوای متناسب با نیازهای روز جامعه، پیام نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت به شکلی اثرگذار به مخاطبان منتقل شود.

مسئول هیأت متوسلین حضرت زینب (س) شهرستان کنگان در پایان از همه مردم و مسئولان برای حضور و حمایت از این رویداد فرهنگی و مذهبی دعوت کرد و گفت: نمایشگاه «سوگ سرخ» فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و ترویج فرهنگ حسینی در جامعه است.