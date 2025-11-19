ذاکریان: جذب تبصره ۱۸ به ۸۳ درصد رسید؛ بهار اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در چهاردهمین نشست کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهارکرد: طی یک‌سال گذشته مجموعه‌ای از رویدادها، نمایشگاه‌ها، نشست‌های منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی شکل گرفته که تصویر جدیدی از توانمندی‌ها و فرصت‌های خراسان جنوبی در سطح ملی و منطقه‌ای نشان داده است.

وی بیان کرد: این مجموعه اقدامات با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و همراهی شبکه بانکی، زمینه‌های واقعی‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای استان را فراهم کرده است.

ذاکریان در تشریح ابعاد «بهار اقتصادی» خراسان جنوبی به تفصیل به رویدادها و اقدامات یکماهه اخیر سال جاری اشاره کرد و گفت: نخستین رویداد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان که در بیرجند برگزار شد، یکی از محورهای مهم تقویت تجارت منطقه‌ای بود و می‌تواند پنجره‌های جدیدی برای تعامل فعالان اقتصادی دو کشور باز کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توان فنی و مهندسی بالا و صادرات محصولات با کیفیت و افغانستان با ظرفیت در حوزه تامین مواد اولیه می‌توانند همکاری‌های مکمل و مؤثری شکل دهند که نتایج آن به توسعه و اشتغال در استان بازخواهد گشت.

وی افزود: در جریان اجلاس دیپلماسی منطقه‌ای در مشهد، نمایندگان استان‌های مرزی به همراه ۱۲ سفیر و جمعی از فعالان اقتصادی خارجی حضور داشتند؛ این نشست‌ها و رایزنی‌ها، تولید محتوا و پیگیری‌های یک‌ساله دستگاه‌ها، بستری برای معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد.

ذاکریان همچنین از نهایی شدن مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ خبر داد و گفت: «این پروژه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی آماده اعلام رسمی در سفر آتی رئیس‌جمهور به استان است و در صورت تحقق، سهم قابل‌توجهی در شتاب‌بخشی به توسعه زیرساختی و اقتصادی استان خواهد داشت.

وی درباره بازتاب فعالیت‌ها افزود: رویداد ملی معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی به‌مدت یک هفته قلب ایران زمین از خراسان جنوبی در قالب برنامه ایران جان تپید، تصویر مثبت و گسترده‌ای از توانمندی‌های گسترده استان خصوصا در عرصه اقتصادی را در رسانه‌ها و محافل ملی منعکس کرد که انتظار داریم این تصویر با جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌ها به عینیت تبدیل شود.

ذاکریان در تبیین احساس عمومی نسبت به پیشرفت استان گفت: با نزدیک‌شدن به یک‌سالگی مدیریت استاندار خراسان جنوبی، هم‌اکنون شاهد شتاب مجدد چرخ توسعه هستیم و ضروری است تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انسجام و تلاش مضاعف این روند را حفظ و تقویت کنند.

ذاکریان در این نشست همچنین آمار و عملکرد کمیته‌ها، طرح‌ها و پرداخت‌ها را تشریح کرد و افزود: تا کنون ۲۸ کمیته کارشناسی در استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خروجی این کمیته‌ها منجر به تصویب ۶۸۷ طرح با ارزش دو هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان شده که از این میان ۲۹۴ طرح به ارزش ۸۴۶ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

وی تصریح کرد: در جلسه گذشته (۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) درصد جذب استان ۷۵ درصد ثبت شده بود که با تلاش دستگاه‌ها و همکاری شبکه بانکی اکنون این شاخص به ۸۳ درصد رسیده است.

ذاکریان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: بانک ملت جذب خود را از ۸۵ به ۸۹ درصد افزایش داده و بانک کشاورزی نیز با ثبت عملکرد مطلوب از ۸۹ به ۹۷ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون از ۷۴ به ۸۰ درصد ارتقا یافته و بانک کارآفرینی امید نیز جذب خود را از ۷۰ به ۷۴ درصد افزایش داده است.

وی عنوان کرد: همچنین بانک مسکن با رشد ۹ واحدی از ۲۸ به ۳۷ درصد رسیده و بانک رفاه نیز جذب ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: پست بانک جذب خود را از ۶ درصد به ۶۸ درصد رسانده و بانک ملی نیز از ۴۸ به ۶۰ درصد افزایش داشته است.

ارتقای جذب در دستگاه‌های اجرایی

ذاکریان در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: جهاد کشاورزی جذب خود را از ۸۵ به ۹۲ درصد افزایش داده است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ۷۲ به ۷۴ درصد رسیده و میراث فرهنگی با رشد ۱۲ واحدی از ۶۹ به ۸۱ درصد ارتقا یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: این دستگاه با جهش ۲۲ واحدی از ۶۵ به ۸۷ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: پارک علم و فناوری جذب ۱۰۰ درصدی داشته و اداره کل ارتباطات نیز سطح جذب خود را از ۶ درصدی به ۶۸ درصد رسانده است.

به گفته وی راه و شهرسازی استان میزان جذب را از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد رساند و راهداری نیز جذب روی ۸۴ درصد باقی مانده است.

ذاکریان در پایان گفت: ترکیب رویدادهای معرفی ظرفیت‌ها، دیپلماسی منطقه‌ای، نهایی‌سازی پروژه‌های ملی و بهبود عملکرد شبکه بانکی و دستگاه‌ها، همگی مؤلفه‌هایی هستند که مفهوم «بهار اقتصادی» را برای خراسان جنوبی قابل‌لمس کرده‌اند.

وی از دستگاه‌ها، بانک‌ها و فعالان اقتصادی خواست با استمرار هماهنگی و پیگیری، زمینه‌های جذب کامل منابع و اجرای پروژه‌ها را فراهم سازند.