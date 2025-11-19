به گزارش خبرنگار مهر، عبداله خوانزاده، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان صبح امروز چهارشنبه در آئین افتتاحیه اظهار کرد: در این کنگره سهروزه، تمامی بیماریهای شایع حوزه ریه توسط اساتید صاحبنام ایران مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تجربه برگزاری نخستین کنگره آسم در سال گذشته افزود: شکلگیری دوباره این رویداد ارزشمند مرهون حمایتهای سازمان منطقه آزاد اروند است که باید از آن قدردانی کرد.
خوانزاده یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی آبادان از سال ۱۳۹۰ در حوزه آموزش مداوم استقلال یافته و در این کنگره، انجمن ریه ایران به عنوان مجری اصلی فعالیت میکند و دانشگاه نیز حمایتهای لازم را ارائه داده است.
در ادامه، دکتر حمیدرضا ظاهری، دبیر علمی کنگره گفت: با توجه به شیوع بیماریهای تنفسی از جمله آسم، بیماریهای انسدادی مزمن ریه و بیماریهای شغلی در خوزستان، دومین کنگره با محوریت بیماریهای ناشی از آلایندههای شیمیایی، صنایع، معادن، پتروشیمی و پالایشگاه برگزار میشود.
وی افزود: حضور اساتید برجسته از سراسر کشور فرصتی است تا درباره جدیدترین روشهای تشخیصی و درمانی این بیماریها تبادل نظر شود.
نظر شما