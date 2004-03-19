پادشاه اردن با نخست وزير رژيم صهيونيستي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر شبكه خبري الجزيره به نقل از راديو رژيم صهيونيستي افزود : ديدار پادشاه اردن با نخست وزيررژيم صهيونيستي چند ساعت طول كشيد.

براساس گزارش راديو اسراييل ، پادشاه اردن دراين ديدار در مورد طرح شارون براي عقب نشيني ازباريكه نوارغزه و نيز احداث ديوارحائل كه اين رژيم درحال ساخت آن در كرانه باختري رود اردن است، بحث و تبادل نظر كرد.

"سليمان خيرالله" تحليلگر مسائل سياسي اردن درگفتگو با الجزيره گفته است رژيم صهيونيستي تلاش مي كنداردن را به تحرك بيشتردرعرصه كشورهاي عربي و صحنه بين المللي وادار نمايد تا از اين رهگذرموضع امان را درخصوص تحولات كنوني درفلسطين اشغالي وتاثير آن بر امنيت اردن درآستانه سفرغيرمنتظره عبدالله ثاني به آمريكا را دريابد.

وي افزود: يكي از تحولات و مسائل مهم درفلسطين اشغالي مساله احداث ديوارحائل است كه اسراييل درحال ساخت آن در كرانه باختري رود اردن مي باشد؛ ساخت اين ديوارموجب مي شود زندگي فلسطيني ها به جهنمي تبدل شود زيرا صهيونيست ها مي كوشند مردم بي دفاع فلسطين را مجبوربه مهاجرت به اردن كنند.

اين تحليلگر مسائل سياسي به تحولات جاري در فلسطين اشغالي بويژه طرح جدايي فلسطيني ها ازاسراييليها اشاره كرد و اظهارداشت: رژيم صهيونيستي تصميم گرفته بدون مشورت با تشكيلات خودگردان فلسطين طرحهاي خود را اجرا كند درحالي كه اين با طرح صلح موسوم به" نقشه راه" مغايرت دارد.