افزایش ۵۱ درصدی تصادفات موتورسواران تهرانی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی امسال ۴۸ درصد متوفیان تصادفات رانندگی، موتورسیکلت‌سواران بوده‌اند در حالی که ۱۴ درصد خودروسواران و ۳۸ درصد عابران پیاده نیز جان خود را از دست داده‌اند.

جوانبخت در مورد آمار تصادفات فوتی در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون گفت: متوفیان زن نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۶۳ درصد، متوفیان در خودرو نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۳۱ درصد، متوفیان موتورسوار نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۵۱ درصد و متوفیان عابر نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۴۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: متأسفانه ما در ۷ ماه ابتدای امسال در هر سه دسته از گروه کاربران ترافیکی با یک افزایش در بحث تصادفات فوتی روبرو هستیم. زمانی که سه دسته از گروه کاربران ترافیکی به سمت افزایش می‌روند، یعنی یک عاملی بنام سرعت، شدت وقوع این تصادفات را بالا می‌برد و متأسفانه به یک تصادف فوتی تبدیل خواهد شد.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به آمار علت تامه در ۷ ماه ابتدای امسال گفت: ۴۳ درصد از آمار تصادفات فوتی مربوط به عدم توجه به جلو می‌باشد که درصد زیادی از خطای انسانی را به خود اختصاص داده است.، ۳۱ درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ۶ درصد، تغییر مسیر ناگهانی، ۴ درصد عدم رعایت حق تقدم و ۱۶ درصد، سایر موارد بوده است.

سرهنگ جوانبخت در مورد گروه‌های سنی قربانیان سوانح ترافیکی ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ پایتخت گفت: یک درصد از قربانیان زیر ۱۵ سال، ۹ درصد، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۳ درصد، ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۵ درصد، ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۵ درصد ،۴۰ تا ۵۰ سال، ۱۴ درصد، ۵۰ تا ۶۰ سال، ۱۱ درصد، ۶۰ تا ۷۰ سال و ۱۳ درصد بالای ۷۰ سال داشتند.

وی در ادامه افزود: جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال بیشترین آمار قربانیان تصادفات در این دوره ۷ ماه ابتدای سال بوده‌اند که اغلب به دلیل هیجان، لایی‌کشی و بی‌توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، باعث وقوع این حوادث تلخ و ناگوار شدند.

سرهنگ جوانبخت در مورد زمان وقوع تصادفات فوتی ۷ ماه ابتدای سال پایتخت نیز گفت: ۲۸ درصد از تصادفات در ساعت ابتدایی بامداد تا ۴ صبح (رتبه دوم)، ۱۱ درصد در ساعت ۴ تا ۸ صبح، ۱۱ درصد از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر، ۱۳ درصد در ساعت ۱۲ تا ۱۶، ۱۵ درصد از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و ۲۶ درصد در ساعت ۲۰ تا ۲۴ (رتبه اول) بوده است.

سرهنگ جوانبخت در پایان با تأکید بر نقش مهم و مستقیم رانندگان در کاهش حوادث رانندگی گفت: از شهروندان تهرانی خواهشمندیم با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنید تا از هرگونه حادثه و اتفاق ناگوار در امان باشید. همه ما وقتی در پشت فرمان خودرو قرار می‌گیریم، میدانیم که در چه سرعتی می‌توانیم خودرو خود را به خوبی کنترل نمائیم. پس جوانان ما متوجه این موضوع مهم باشند، آن لذت لحظه‌ای را که با یک فشار پدال گاز و کمی هیجان در پشت فرمان تجربه می‌کنند، خودشان و خانواده‌هایشان را با مخاطره و چالش، روبرو می‌کنند.