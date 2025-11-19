به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: مشکلی در زمینه فروش نفت کشور نداریم، هرچند از سال‌ها قبل محدودیت‌ها را شاهد بودیم، اما با تدابیر مختلف کار خود را انجام می‌دهیم.

وی افزود: در سالیان گذشته کم و بیش این محدودیت‌ها و مشکلات وجود داشته و ما در هر شرایطی در خور آن وضعیت اقدام خواهیم کرد. در عین حال باید گفت میزان و قیمت سهمیه‌های بنزین تغییری نخواهد کرد و سایر مباحث در حال بررسی است و هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.

پاک نژاد در ادامه در خصوص موضوع بنزین سوپر بیان کرد: چند نکته قابل ذکر است. اول اینکه کاملاً بخش خصوصی این کار را انجام خواهد داد. بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام‌شده واردات که بخشی از آن شامل حمل و نقل، هزینه‌های توزیع و عوارض قانونی می‌شود، عمل خواهد کرد. این میزان واردات در بورس انرژی از هفته آینده ارائه خواهد شد و در آن موقع شرکت‌های توزیع‌کننده از طریق بورس و متناسب با قیمت تمام‌شده به صورت محدود ارائه می‌شود.

وی افزود: قیمت پایه‌ای که بورس در نظر گرفته حدود ۶۵ هزار تومان است. طبیعتاً ممکن است هزینه‌های جانبی نیز وجود داشته باشد که شامل حمل و نقل، توزیع و عوارض قانونی خواهد بود. پس از نهایی شدن، اعلام خواهد شد.

وزیر نفت در خصوص موضوع بنزین معمولی، اظهار کرد: بحث بنزین، به دلیل اینکه مدت‌هاست در فضای رسانه‌ای کشور گمانه‌زنی‌هایی انجام می‌شود، اساساً اقدامی صورت نخواهد گرفت که مردم عزیزمان در محدودیت و مضیقه قرار گیرند. این موضوع به عنوان یک اصل در دولت همیشه مطرح است. تا اینجا، سهمیه مردم هم به لحاظ میزان و هم به لحاظ قیمت تغییر نخواهد کرد و سایر مسائل در کارگروه‌های کارشناسی بررسی می‌شوند که پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص بحث بنزین موضوع فراتر از ساختار تصمیم‌گیری وزارت نفت است و کارگروهی متشکل از بخش‌های مختلف کشور در حوزه اقتصاد، امنیت و اجتماعی در این کارگروه حضور دارند. جمع‌بندی‌ها در قالب هم‌اندیشی انجام خواهد شد و پس از تصویب، چه‌بسا نیاز باشد در سطوح بالاتر حاکمیتی نیز مورد تأیید قرار گیرد تا ابلاغ شود. تمام این زمینه‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که میزان واردات بنزین کشور قابل توجه و آمار و ارقام قیمتی آن آزاردهنده شده است، لذا باید تدبیر شود، اما هیچ‌گاه این تدبیر نباید مضیقه و محدودیتی برای مردم ایجاد کند، این اصلی است که همواره در دولت به آن توجه می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع بنزین گام اول بهینه‌سازی مصرف است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع کشور صرف واردات بنزین می‌شود و این حجم واردات قابل توجه است. باید در حوزه مصرف اقدامات بهینه‌سازی انجام دهیم؛ شاید گام‌های اولیه ممکن است راهکارهای غیرقیمتی باشد، اما در ادامه کارگروه‌های کارشناسی به چه جمع‌بندی در این خصوص می رسند که اطلاع‌رسانی به مردم چگونه باشد، اما باید تاکید کنم که نرخ‌های چهارم و پنجم را در خصوص بنزین نخواهیم داشت.

وزیر نفت در خصوص سهمیه سوخت کشاورزان خاطرنشان کرد: این کارگروه با محوریت ستاد قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند و میزان سوخت‌ها را متناسب با سطح زیرکشت و الگوی کشت در نواحی مختلف کشور تعیین می‌کند. وزارت نفت مجری تصمیمات این کارگروه است و تعیین‌کننده میزان سهمیه سوخت کشاورزی نیست بلکه مجری تصمیماتی است که در کار گروه‌های زیر ربط گرفته می‌شود. در عین حال حتماً ملاحظات وزارت جهاد کشاورزی را مدنظر کارگروه تصمیم گیرنده خواهد بود.

پاک نژاد در خصوص ذخیره سازی سوخت برای مخازن نیروگاهی، عنوان کرد: امسال، مخازن نیروگاهی تا حد ظرفیت، سوخت مایع ذخیره کردند تا به عنوان پشتیبان در انبارهای پخش قرار گیرد. این اقدام باعث می‌شود در سال جاری، چالش‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یابد. تخلفاتی که در خصوص سوخت صورت می‌گیرد نیازمند بررسی‌های قضائی دارد و ضابطین محترم قضائی آن را انجام خواهند داد و بنده نمی‌توانم در خصوص آنها نظر دهم. در عین حال حق العمل در جایگاه‌های توزیع سوخت تعریف دارد و تا جایی که بنده اطلاعات دارم حدود لیتری ۶۵۰ تومان است و درصدی از سوخت نیست.