۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

دستگیری متخلف تعلیف غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده باشگل

قزوین – محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده باشگل موفق شدند یک مورد تعلیف غیرمجاز را شناسایی و دام‌های واردشده به این زیستگاه حساس را از منطقه خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی باشگل در پی پایش‌های میدانی مستمر، با دام‌هایی مواجه شدند که به‌صورت غیرمجاز وارد منطقه شده و اقدام به تعلیف کرده بودند. مأموران پس از تنظیم صورتجلسه تخلف، پرونده مربوطه را برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارسال کردند.

سیداسدالله هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های کلیدی گفت: منطقه حفاظت‌شده باشگل یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی استان است و ورود غیرمجاز دام می‌تواند اکوسیستم شکننده آن را دچار آسیب جدی کند. برخورد قانونی با متخلفان، نقش مهمی در بازدارندگی و صیانت از این زیستگاه دارد.

وی با اشاره به رویکرد مشارکتی محیط‌زیست در حفاظت از مناطق تحت مدیریت افزود: صرف حضور مأموران برای حفاظت کافی نیست؛ مشارکت جوامع محلی و همکاری روستاییان ساکن اطراف مناطق حفاظت‌شده، یک ضرورت راهبردی برای مدیریت پایدار این عرصه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین از مردم خواست تا در نقش دیده‌بانان محیط زیست، هرگونه فعالیت مشکوک و تخلف زیست‌محیطی از جمله چرای غیرمجاز را از طریق شماره ۱۵۴۰ گزارش کنند.

هاشمی در پایان گفت: حضور و همکاری مردم مؤثرترین سد دفاعی در برابر تخریب منابع طبیعی است و بدون همراهی جوامع محلی، حفاظت از حیات وحش و خاک و آب استان ممکن نخواهد بود.

