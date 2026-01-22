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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

دستگیری بدهکار بانکی ۲۵ میلیارد تومانی در تهران

دستگیری بدهکار بانکی ۲۵ میلیارد تومانی در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بدهکار بزرگ بانکی و دستگیری متهم در یکی از بانک‌های تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بدهی بانکی و دستگیری متهم در یکی از بانک های تهران خبرداد و گفت: کارشناسان میزان بدهی تسهیلات دریافت شده را ۲۵ میلیارد تومان برآورد نموده اند.

وی توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری بدهکار بانکی در محدوده خیابان ایران زمین شدند.

ایشان عنوان داشت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و دستور جلب واصله از مجتمع عدالت تهران در مبارزه با بدهکاران کلان بانکی، عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی متهم که به اخذ تسهیلات از نوع اعتبار اسنادی در سال ۱۴۰۱ از بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر ، دستگیری نمودند.

کد مطلب 6728357

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