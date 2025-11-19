محمدی: همکاری با شورای اسلامی مبنای توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست همفکری با شورای شهر با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی در کشور افزود: این سازمان بهعنوان ستون اصلی برنامهریزی و نقطه آغاز اجرای پروژههای دولتی، بهویژه طرحهای عمرانی در استانها عمل میکند و مدیریت حدود ۹۰ درصد بودجه کشوری در اختیار این مجموعه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: احساس دین و مسئولیتپذیری، عامل اصلی است که ما و معاونین سازمان را موظف میکند فراتر از شرح وظایف، در راستای پیگیری مسائل و جذب اعتبارات، هفتهای چندین سفر به تهران داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با بیان اینکه اقدامات سازمان و تلاشهای همکاران اغلب در فضای عمومی کمتر دیده شده است، تأکید کرد: با وجود این، سازمان مدیریت و برنامهریزی در تمامی حوزهها بیش از وظایف تعریف شده عمل کرده و خواهد کرد و تلاش دارد نقش خود را در پیشبرد توسعه استان بهطور ملموس ایفا کند.
