به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد و گزارشی از برنامه پیشنهادی برای تقویت تعاملات دیپلماتیک، توسعه مناسبات تجاری و تسهیل ارتباطات فرهنگی میان دو کشور ارائه کرد.

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‌وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در دوبلین، بر اهمیت روابط ایران و ایرلند و ظرفیت‌های متنوع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، فناوری‌های نو و تبادلات فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور تأکید کرد.

اسحاق آل حبیب پیش از انتصاب به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند در سمت‌های مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیرکل امور تخصصی بین‌المللی، مدیرکل امور سیاسی بین المللی و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک خدمت کرده است.