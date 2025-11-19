به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان قدردانی از تلاش‌های استاندار، نیروهای نظامی و مدیران استانی، زنجان را سرزمینی غنی از فرهنگ، هنر و میراث ناملموس دانست و بر ضرورت امیدآفرینی، اعتمادآفرینی و کارآمدی در خدمت به مردم تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان گفت: زنجان سرزمین رمزها و رازهاست و هنوز بسیاری از آثار و لایه‌های فرهنگی و تاریخی آن برای نسل امروز کشف نشده است. این دیار هم مهد فرهنگ و تمدن است و هم جایگاه مشاهیر، شعر و هنر ایرانی.

وی با ادای احترام به شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت استان افزود: از ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای جنگ دوازده روزه و شهدای دفاع مقدس سر تعظیم فرود می‌آوریم. امنیت امروز کشور مدیون ایثار و رشادت این عزیزان است.

صالحی امیری با تاکید بر رسالت دولت در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: «امروز مهم‌ترین رسالت ما امیدآفرینی، اعتمادآفرینی، انسجام‌بخشی و کارآمدی است. جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارد و یأس و سرخوردگی همانند یک سرطان اجتماعی است.

به خاطر کمبودها از طرف دولت از مردم استان زنجان عذرخواهی می‌کنم

وی ادامه داد: اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی، سوخت حرکت نظام سیاسی است و بدون آن، هیچ دولتی نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. انسجام و همدلی نیز مهم‌ترین سلاح ما در برابر دشمنان است و هرگونه ایجاد تفرقه، به نفع دشمن خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر کارآمدی مدیران استانی گفت: کارآمدی با سخنرانی و بنر حاصل نمی‌شود؛ مردم باید اثر آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند. ما به کمبودها واقفیم و از مردم زنجان به خاطر کاستی‌ها از جانب دولت عذرخواهی می‌کنیم.

زنجان ظرفیت بی‌نظیری در گردشگری و میراث فرهنگی دارد

صالح امیری ضمن اشاره به شرایط سخت کشور و فشار تحریم‌ها، تأکید کرد که دولت با وجود محدودیت‌ها در تلاش است تا ظرفیت‌های کشور، به ویژه در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، به‌طور کامل معرفی و توسعه یابند.

امیری با بیان اینکه نمایندگان استان زنجان «منشأ خیر و کمک دولت» هستند، تصریح کرد: باور داشته باشید که آینده از آن ملت ایران است و دشمنان خوار و ذلیل خواهند شد».

وی بر اهمیت میراث فرهنگی و گردشگری برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: «ایران ما تاریخ، تمدن، مشاهیر، سنت و اساتید بزرگی دارد و بیش از یک میلیون اثر شناسایی شده که در سطح جهانی کم‌نظیر است. ما توانستیم تاکنون ۴۳ هزار اثر را ثبت ملی و ۲۹ اثر ملموس و ۲۸ اثر ناملموس را به ثبت جهانی برسانیم که از جمله آن‌ها گنبد سلطانیه است که در دنیا می‌درخشد.

صالح امیری افزود: «زنجان از نظر ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بی‌نظیر است و می‌تواند یکی از قطب‌های گردشگری ایران باشد. این ظرفیت‌ها باید به‌صورت عملی و با همکاری مسئولان استانی و حمایت‌های دولت فعال شود».

وی به نقش آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نخبگان و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ تعلق به ایران و معرفی ظرفیت‌های استان اشاره کرد و ادامه داد: نسل جوان باید از زندگی در این استان احساس غرور کند. همچنین پیشنهاد کرد که این ظرفیت‌ها در کتاب‌های درسی و اردوهای آموزشی به جوانان معرفی شوند.

امیری با اشاره به آمار گردشگری کشور گفت: در سال ۱۴۰۳، ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد ایران شدند. پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴، ورود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر است و در هفت ماهه اول سال جاری، ۴/۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کردند.

وی بر توزیع عادلانه گردشگر در سراسر کشور» تأکید کرد و افزود: زنجان باید از این ظرفیت بیشترین بهره را ببرد و هیچ کمبودی از نظر جذابیت‌های گردشگری ندارد، بلکه نیاز به زیرساخت‌های بیشتر است.

صالح امیری در ادامه به تشویق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری استان پرداخت و گفت: پنج مشوق برای سرمایه‌گذاران تصویب شده است که شامل معافیت ۸۰ درصدی عوارض، تغییر کاربری آسان و واردات تجهیزات هتل‌ها با عوارض صفر می‌شود.

برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری زنجان

وی همچنین از برگزاری «همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری زنجان» در نیمه اول سال آینده خبر داد.

وی با اشاره به «دیپلماسی گردشگری» با کشورهای همسایه و سازمان‌های جهانی، گفت: گردشگری یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و زنجان باید از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

صالح امیری همچنین به حمایت از بوم‌گردی و صنایع دستی پرداخت و اعلام کرد: تسهیلات کم‌بهره برای مشاغل روستایی و کارگاه‌های زودبازده فراهم شده و سهم استان زنجان از این تسهیلات باید به‌طور کامل تخصیص یابد.

وی از تدوین برنامه جامع ۱۰ ساله توسعه گردشگری استان زنجان خبر داد و گفت: این برنامه با مشارکت نمایندگان، بخش خصوصی و مسئولان استان تدوین و در تهران تصویب خواهد شد و همه ملزم به اجرای آن خواهند بود.

صالح امیری با ابراز ارادت قلبی به مردم استان زنجان، افزود: دولت آماده حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی و ایجاد اشتغال در استان است.