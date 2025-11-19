به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به تحول نگاه جهانی نسبت به گردشگری اظهار داشت: امروز گردشگری دیگر یک صنعت کوچک و محدود به کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیست. بسیاری از کشورهایی که تا دیروز بر صنایع و کشاورزی تکیه داشتند، اکنون با سرمایه‌گذاری گسترده در گردشگری به درآمدهایی دست یافته‌اند که فراتر از سایر بخش‌های اقتصادی آنان است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی افزود: گردشگری امروز پیشران اقتصاد جهانی است و کشور ما نیز با برخورداری از ظرفیت‌های غنی در حوزه آثار تاریخی، اکوتوریسم، ژئوتوریسم و اکوژئوتوریسم می‌تواند نقش مهمی در این عرصه ایفا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تبدیل گردشگری به یکی از پایه‌های اقتصاد کشور ادامه داد: وجود طرح‌های جامع گردشگری در وزارتخانه و برنامه‌ریزی بلندمدت برای استان‌ها نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای توسعه این صنعت دارد. استان زنجان نیز با تنوع کم‌نظیر در ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و تاریخ می‌تواند در این برنامه نقش‌آفرینی کند.

لزوم حمایت از بخش خصوصی در توسعه گردشگری

موسوی در ادامه با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی گفت: دنیا امروز بخش خصوصی را رقیب دولت نمی‌داند، بلکه آن را یار توسعه و موتور محرک رشد اقتصادی می‌داند. صنعت گردشگری صنعتی کم‌هزینه اما بسیار پول‌ساز است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی مجموعه‌ای که امروز در ایجرود مورد بازدید وزیر قرار گرفت نمونه‌ای روشن از توانمندی بخش خصوصی در این عرصه است. زنجان نیز در این حوزه از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و دولت باید از آن‌ها بهره‌برداری حداکثری داشته باشد.

مطالبه جدی برای احیای آثار تاریخی ماه‌نشان و ایجرود

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: در شهرستان‌های ماه‌نشان و ایجرود آثار تاریخی ارزشمندی وجود دارد که هنوز آن‌گونه که باید شناسایی، احیا و معرفی نشده‌اند. انتظار داریم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نگاه ویژه‌تری به این مناطق داشته باشد تا بتوانیم این ظرفیت‌ها را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به صنایع‌دستی استان تأکید کرد و افزود: زنجان در حوزه صنایع‌دستی ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد؛ آثاری که توانایی ثبت ملی و حتی جهانی دارند. تدوین یک برنامه جامع برای ثبت و معرفی این آثار می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند.

پیگیری ویژه ثبت جهانی ژئوپارک ماهنشان

موسوی با اشاره به اهمیت ژئوپارک ماهنشان افزود: ثبت جهانی ژئوپارک ماهنشان یکی از مطالبات جدی مردم ماه‌نشان و ایجرود است. این موضوع را شخصاً پیگیری می‌کنم و انتظار داریم وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نیز نگاه ویژه‌ای به تکمیل پرونده ثبت جهانی این ژئوپارک داشته باشند.

وی با ابراز خرسندی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی در زنجان گفت: سفر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی را به فال نیک می‌گیریم و انتظار داریم با تخصیص اعتبارات لازم، احیای آثار تاریخی و توسعه گردشگری در استان زنجان به‌ویژه در حوزه انتخابیه ماه‌نشان و ایجرود با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود. هدف ما معرفی شایسته ظرفیت‌های استان در سطح کشور و جهان است.