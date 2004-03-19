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۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۴۴

در بروكسل و به منظور بررسي روشهاي مبارزه با تروريسم

وزراي كشور اتحاديه اروپايي گردهم آمدند

وزراي كشور اتحاديه اروپايي امروز به منظور بررسي مبارزه با تروريسم در بروكسل گردهم آمدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حاليكه هشت روز از حادثه انفجار در راه آهن مادريد پايتخت اسپانيا كه منجر به كشته و زخمي شدن شمار زيادي از مردم اين كشور شد وزراي كشور اتحاديه اروپايي امروز در بروكسل گرد هم آمده اند .
بر اساس گزارشهاي رسيده محور اصلي گفتگوهاي وزراي كشور اتحاديه اروپايي، بررسي راههاي مبارزه با تروريسم و عواقب آن است .
وزراي كشور اتحاديه اروپايي همچنين پيشنهادهاي مطرح شده را به بحث گذاشتند . ايرلند رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي  عصر امروز  نتيجه نشست امروز بروكسل  را اعلام خواهد كرد.

کد مطلب 66623

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