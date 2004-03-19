وزراي كشور اتحاديه اروپايي گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حاليكه هشت روز از حادثه انفجار در راه آهن مادريد پايتخت اسپانيا كه منجر به كشته و زخمي شدن شمار زيادي از مردم اين كشور شد وزراي كشور اتحاديه اروپايي امروز در بروكسل گرد هم آمده اند .

بر اساس گزارشهاي رسيده محور اصلي گفتگوهاي وزراي كشور اتحاديه اروپايي، بررسي راههاي مبارزه با تروريسم و عواقب آن است .

وزراي كشور اتحاديه اروپايي همچنين پيشنهادهاي مطرح شده را به بحث گذاشتند . ايرلند رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي عصر امروز نتيجه نشست امروز بروكسل را اعلام خواهد كرد.