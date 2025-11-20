حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سه تا چهار روز گذشته نیروهای زمینی و هوایی با وجود شرایط بسیار دشوار منطقه با شیب بیش از ۸۰ درصد، صخرهای بودن و قرار داشتن در مسیر کانال بادیبهصورت مستمر برای مهار آتش در این منطقه فعالیت داشتهاند.
وی ادامه داد: گستره اولیه حریق حدود ۸ هکتار بوده که به صورت لکهای گسترش یافته است، اما با اقدامات انجامشده وسعت درگیر آتش به کمتر از یک هکتار کاهش یافته و حریق تحت کنترل قرار دارد.
محمدی گفت: تعداد تیمهای عملیاتی طی دو روز گذشته ۲۲ تیم بوده که امروز به ۳۵ تیم تخصصی افزایش یافته است و این نیروها از چند محور عملیات پاکسازی، مهار و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد را انجام میدهند.
وی افزود: در حوزه اطفای هوایی، سه فروند بالگرد در عملیات مشارکت دارند و تاکنون بیش از ۴۰ سورتی پرواز جهت حمل آب و پشتیبانی نیروهای زمینی انجام شده است و با وجود جریان باد و شرایط دشوار پرواز، اقدامات هوایی موجب محدود شدن دامنه آتش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، هلالاحمر و همراهی نیروهای بومی نقش مؤثری در تسریع روند کنترل حریق داشته است و با تداوم عملیات زمینی و هوایی، امیدواریم تا پایان امروز اطفای کامل حریق در منطقه الیت چالوس محقق شود.
