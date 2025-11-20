محمد حسینینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال جاری ۵۲۰ نوزاد از خدمات مختلف بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) بهرهمند شدند که ۴۱۰ نوزاد از خدمات تخصصی بخش nicu مانند نوردرمانی، احیای قلبی ریوی، تعویض خون، لوله گذاری تنفسی و خدمات دیگر بهرهمند شدند.
وی افزود: سلامت نوزادان تنها به دوران بستری محدود نمیشود و با ارائه خدمات سرپایی جامع به دنبال تضمین سلامت بلند مدت نوزادان و حمایت از مادران هستیم.
این مسؤول بیان کرد: خدمات سرپایی نوزادان شامل مشاوره شیردهی است که توسط ماما انجام میشود و جهت تداوم شیردهی مادران مشاوره لازم از جمله امتناع نوزاد از شیر مادر، شک به کافی نبودن شیر مادر و یادگیری صحیح در آغوش گرفتن نوزاد ارائه میشود.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان در ادامه با اشاره به روز جهانی کودکان نارس گفت: باتوجه به کاهش موالید در کشور نوزادان اهمیت حیاتی دارند و نیازمند توجه ویژه همه نهادهای مسؤول و خانوادهها هستند.
حسینینیا بیان کرد: بهبود مراقبتهای پیش از بارداری، مدیریت دقیق حاملگیهای پرخطر و ارتقای کیفیت خدمات پس از تولد نوزادان مهمترین راهکار کاهش تولد نوزادان نارس است.
