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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC امضا شد

تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC امضا شد

تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و مؤسسه ISC با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با هدف ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و مؤسسه ISC با حضور سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با هدف ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، زیرساخت‌های پردازش داده و رایانش عظیم‌مقیاس در مؤسسه ISC در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ امضا شد.

در این بازدید که با حضور محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه ISC، محمدهادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و تعدادی از مدیران مؤسسه ISC برگزار شد، به منظور همکاری مشترک در زمینه بهره‌برداری متقابل از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی موجود و ارتقا فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در راستای اهداف مشترک، این تفاهم نامه امضا شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از گزارش‌ها، دستاوردها و برنامه‌های راهبردی مؤسسه ISC در حوزه‌های فناوری اطلاعات، رتبه‌بندی، زیرساخت، هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی ارائه شد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت پیوند میان تولید علم و نیازهای واقعی کشور اظهار داشت: علم برای علم در ذات خود ارزشمند است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که دانش تولیدشده بتواند مشکل‌گشا باشد. باور و شعار دولت نیز بر این نکته استوار است که مشکلات جدی کشور بدون اتکا به دانش عالمان، پژوهشگران و فناوران قابل حل نیست.

علویان‌مهر در ادامه به اجرای موفق طرح‌های زیرساختی و همچنین دستاوردهای فناوری مؤسسه ISC اشاره کرد و اظهار داشت: این مؤسسه در ارزیابی سامانه‌ها و پورتال‌های پژوهشگاه‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: در مؤسسه ISC برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات تدوین و تصویب شده و گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه به وزارت عتف ارسال می‌شود.

رئیس مؤسسه ISC گفت: سامانه‌های مؤسسه ISC به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده و چندین سامانه داخلی نیز با معماری جدید در حال توسعه است.

در ادامه این جلسه، محمدمهدی علویان‌مهر به طرح‌های علمی و فناورانه مؤسسه ISC اشاره کرد و گفت: پروژه‌های کلان «نظام ایده‌ها و نیازها»، «نمایه‌سازی اسناد دیجیتال»، «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها» و «شبکه‌سازی پژوهشگران جهان اسلام» با سرعت در حال توسعه است.

وی افزود: پروژه بزرگ «علوم انسانی دیجیتال» با مشارکت دانشگاه شیراز، شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مرکز ملی در حال راه‌اندازی است که مؤسسه ISC نخستین نهاد پیش‌ران این حوزه در کشور خواهد بود.

رئیس مؤسسه ISC گفت: این مؤسسه به درگاه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمان‌های بین‌المللی مانند WIPO و UNCTAD تبدیل خواهد شد تا خطاها و نواقص موجود در گزارش‌های جهانی کاهش یابد. همچنین، این مؤسسه با مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت برای پایش شاخص‌های علم و فناوری همکاری‌های مشترک را آغاز کرده است.

در این نشست، زاهدی با اشاره به نقش آی‌اس‌سی در تبادل داده‌های ملی و بین‌المللی و همچنین به ارزیابی ملی مراکز داده پرداخت و گفت: ارزیابی ۱۲ مرکز داده در کشور آغاز شده و آی‌اس‌سی یکی از مراکز واجد شرایط برای ارائه خدمات پشتیبان به دانشگاه‌هاست. وزارت عتف در نظر دارد کشور را به ۱۰ قطب مراکز داده تقسیم کند و از ظرفیت آی‌اس‌سی برای ارائه خدمات پشتیبان و ایجاد درآمد پایدار بهره بگیرد.

در پایان این نشست، تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور امضا شد.

کد مطلب 6662650
زهرا سیفی

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