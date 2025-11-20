تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و مؤسسه ISC با حضور سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با هدف ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، زیرساخت‌های پردازش داده و رایانش عظیم‌مقیاس در مؤسسه ISC در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ امضا شد.

در این بازدید که با حضور محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه ISC، محمدهادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و تعدادی از مدیران مؤسسه ISC برگزار شد، به منظور همکاری مشترک در زمینه بهره‌برداری متقابل از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی موجود و ارتقا فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در راستای اهداف مشترک، این تفاهم نامه امضا شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از گزارش‌ها، دستاوردها و برنامه‌های راهبردی مؤسسه ISC در حوزه‌های فناوری اطلاعات، رتبه‌بندی، زیرساخت، هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی ارائه شد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت پیوند میان تولید علم و نیازهای واقعی کشور اظهار داشت: علم برای علم در ذات خود ارزشمند است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که دانش تولیدشده بتواند مشکل‌گشا باشد. باور و شعار دولت نیز بر این نکته استوار است که مشکلات جدی کشور بدون اتکا به دانش عالمان، پژوهشگران و فناوران قابل حل نیست.

علویان‌مهر در ادامه به اجرای موفق طرح‌های زیرساختی و همچنین دستاوردهای فناوری مؤسسه ISC اشاره کرد و اظهار داشت: این مؤسسه در ارزیابی سامانه‌ها و پورتال‌های پژوهشگاه‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: در مؤسسه ISC برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات تدوین و تصویب شده و گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه به وزارت عتف ارسال می‌شود.

رئیس مؤسسه ISC گفت: سامانه‌های مؤسسه ISC به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده و چندین سامانه داخلی نیز با معماری جدید در حال توسعه است.

در ادامه این جلسه، محمدمهدی علویان‌مهر به طرح‌های علمی و فناورانه مؤسسه ISC اشاره کرد و گفت: پروژه‌های کلان «نظام ایده‌ها و نیازها»، «نمایه‌سازی اسناد دیجیتال»، «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها» و «شبکه‌سازی پژوهشگران جهان اسلام» با سرعت در حال توسعه است.

وی افزود: پروژه بزرگ «علوم انسانی دیجیتال» با مشارکت دانشگاه شیراز، شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مرکز ملی در حال راه‌اندازی است که مؤسسه ISC نخستین نهاد پیش‌ران این حوزه در کشور خواهد بود.

رئیس مؤسسه ISC گفت: این مؤسسه به درگاه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمان‌های بین‌المللی مانند WIPO و UNCTAD تبدیل خواهد شد تا خطاها و نواقص موجود در گزارش‌های جهانی کاهش یابد. همچنین، این مؤسسه با مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت برای پایش شاخص‌های علم و فناوری همکاری‌های مشترک را آغاز کرده است.

در این نشست، زاهدی با اشاره به نقش آی‌اس‌سی در تبادل داده‌های ملی و بین‌المللی و همچنین به ارزیابی ملی مراکز داده پرداخت و گفت: ارزیابی ۱۲ مرکز داده در کشور آغاز شده و آی‌اس‌سی یکی از مراکز واجد شرایط برای ارائه خدمات پشتیبان به دانشگاه‌هاست. وزارت عتف در نظر دارد کشور را به ۱۰ قطب مراکز داده تقسیم کند و از ظرفیت آی‌اس‌سی برای ارائه خدمات پشتیبان و ایجاد درآمد پایدار بهره بگیرد.

در پایان این نشست، تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور امضا شد.