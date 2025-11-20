توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان - ماهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه اعلام کرد: خودرویی که از استان گلستان به سمت زاهدان در حرکت بود، هنگام مشاهده تیم گشتی پلیس اقدام به فرار کرد و با حرکت دندهعقب در لاین مخالف سعی داشت از محدوده کنترل عبور کند.
با هماهنگی و ورود سریع تیمهای عملیات ویژه پلیس راه فراجا مسیر فرار خودرو مسدود و خودرو در یک عملیات ضربتی متوقف شد.
خودرو پس از توقیف برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و راننده نیز به مرجع قضائی تحویل شد.
برخورد قاطع با قاچاق سوخت و رفتارهای پرخطر ترافیکی از اولویتهای پلیس راه فراجا است
