  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان - ماهان

توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان - ماهان

پلیس راه از توقیف یک دستگاه خودروی سمند نقره‌ای حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان به ماهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه اعلام کرد: خودرویی که از استان گلستان به سمت زاهدان در حرکت بود، هنگام مشاهده تیم گشتی پلیس اقدام به فرار کرد و با حرکت دنده‌عقب در لاین مخالف سعی داشت از محدوده کنترل عبور کند.

با هماهنگی و ورود سریع تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا مسیر فرار خودرو مسدود و خودرو در یک عملیات ضربتی متوقف شد.
خودرو پس از توقیف برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و راننده نیز به مرجع قضائی تحویل شد.

برخورد قاطع با قاچاق سوخت و رفتارهای پرخطر ترافیکی از اولویت‌های پلیس راه فراجا است

کد خبر 6662685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها