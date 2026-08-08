ماهواره ژاپنی به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این فضاپیما که در واقع یک ماهواره راداری است که توسط شرکت ژاپنی iQPS هدایت می شود، همراه موشک الکترون متعلق به راکت لب از مقر این شرکت در نیوزلند در ساعت ۹:۱۸ دقیقه شب به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

راکت لب در ابتدا قصد دارد این موشک را در ۳۰ ژوئن سال جاری میلادی به فضا بفرستد اما ماموریت در آخرین لحظه لغو شد که دلیل آن هنوز مشخص نشده است.

اما در ماموریت جدید همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت و موشک الکترون ماهواره iQPS را به مدار هدف گرفته شده در ارتفاع ۵۷۵ کیلومتری زمین برد.

ماهواره مذکور که QPS-SAR یاMIKURA-I نام دارد با استفاده از «رادار دهانه ترکیبی با قدرت تفکیک بالا» (SAR) که می تواند ابرها را بررسی و عکس هایی در روز و شب را ثبت کند.

iQPS مشغول ساخت خوشه از ۳۶ ماهواره SAR درمدار پایین زمین است. الکترون، پرتابگر اصلی این شبکه ماهواره‌ای است. مأموریت مذکور هشتمین پرتاب از مجموع ۱۵ پرتابی بود که شرکت راکت لب برای کمک به تکمیل و استقرار این منظومه ماهواره‌ای انجام خواهد داد.

مأموریت امروز، نود و دومین پرتاب راکت لب در مجموع و سیزدهمین پرتاب این شرکت در سال ۲۰۲۶ بود. بیشتر این مأموریت‌ها با استفاده از الکترون پرتابگر اصلی و اختصاصی راکت لب برای حمل ماهواره‌های کوچک، انجام شده است. این موشک حدود ۱۸ متر ارتفاع دارد.