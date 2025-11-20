به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال ساحل‌نمایان بندرعباس با ارائه نمایشی مقتدر و انسجام تیمی بالا در مسابقه نهایی لیگ کارگری بسکتبال کشور به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

درخشش بازیکنان کلیدی تیم شامل سعید مهدیار، همایون لشنی، علیرضا مددی، حسن لک و سیدعلی هاشمی و هدایت دقیق سرپرست تیم، علی صارمیان، نقش اصلی در این موفقیت داشت.

این دستاورد با حمایت مؤثر فرهاد آغری رئیس انجمن ورزش کارگری، نوید رجبی دبیر انجمن و مدیران شرکت ساحل‌نمایان محقق شد، مدیرانی که با نگاه حمایتی خود زمینه رشد ورزش کارگری در استان هرمزگان را فراهم کردند.

گفتنی است، قهرمانی ساحل‌نمایان یک برگ زرین دیگر در تاریخ ورزش کارگری هرمزگان است و انتظار می‌رود با تداوم این حمایت‌ها ورزشکاران استان شاهد افتخارات بیشتری در سطح ملی باشند.