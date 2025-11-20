https://mehrnews.com/x39F9w ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱:۱۲ کد خبر 6663142 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱:۱۲ آئین تشییع شهید گمنام در لاهیجان لاهیجان- در این فیلم آئین استقبال و تشییع شهید گمنام در مسجد جامع لاهیجان را مشاهده میکنید. دریافت 45 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد خبر 6663142 کپی شد مطالب مرتبط استقبال مردم بردسکن از پیکر مطهر شهید گمنام جعفری: مدیریت جهادی، راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است مراسم وداع و تشییع پیکر شهید گمنام در سیراف برگزار شد برچسبها شهید گمنام لاهیجان مراسم تشییع
