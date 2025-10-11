سقوط شب گذشته بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی به دست ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سنگین‌ترین سقوط بازار جهانی ارزهای مجازی پس از سقوط ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ رقم خورد و قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی ریزش سنگینی را تجربه کردند.

به گزارش رویترز، بیت کوین به عنوان بزرگترین ارز مجازی جهان از نظر ارزش بازار، در شبی که گذشت بیش از ۸ درصد سقوط کرد و تا ۱۰۴ هزار دلار پایین آمد.

دلیل سقوط دیشب بازار جهانی ارزهای مجازی تهدید دونالدو ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به تشدید تنش تجاری با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور بود.

ترامپ شب گذشته اعلام کرد که در واکنش به اقدام دولت چین در اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا که برای صنایع تولیدی و فناوری آمریکا بسیار حیاتی هستند، تعرفه واردات کالا از چین را به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد و بر صادرات همه نرم افزارهای مهم و حیاتی به چین هم محدودیت اعمال خواهد کرد.

پس از این شدت گرفتن تنش تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، اتریوم هم سقوط کرد و تا ۳۶۳۷ دلار پایین آمد.

بورس آمریکا هم در شوک فرو رفت به گونه‌ای که فقط در یک مورد شاخص S&P۵۰۰ بیش از دو درصد از ارزش خود را از دست داد.

به گزارش کوین مارکت کپ، البته بیت کوین هم اکنون بخشی از سقوط خود را جبران کرده و تا ۱۱۲ هزار و ۸۳۴ دلار بالا رفته است اما همچنان نسبت به دیروز همین موقع ۶.۸ پایین‌تر است.

اتریوم هم در حال حاضر با ۱۲ درصد سقوط نسبت به روز گذشته با قیمت ۳۸۱۷ دلار دست به دست می‌شود.

اما بازندگان اصلی بازار امروز سولانا و دوج کوین بودند به گونه‌ای که به ترتیب با ۱۵.۸ و ۲۱.۵ درصد سقوط هم اکنون با قیمت ۱۸۵ دلار و ۰.۱۹۵۹ دلار در بازار خرید و فروش می‌شوند.

نکته بسیار مهم در معاملات امروز هم این بود که ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی در پی شوک شب گذشته ۸.۹۲ درصد کاهش یافته و به ۳.۷۶ تریلیون دلار رسیده است.

یکی از مهمترین مواردی هم که باید به آن توجه کرد حجم خوردن ۴۸۰ میلیارد دلاری بازار بود که در نوع خود کم سابقه بوده و نسبت به روز گذشته ۱۳۰ درصد بیشتر شده و به بیش از دو برابر رسیده است، از این حجم نزدیک به ۶۰ درصد مربوط به معامله بیت کوین و ۱۲.۲ درصد هم مربوط به اتریوم‌ بوده است.