کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک در عملیات غافلگیرانه پلیس ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اشاره به کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شهرستان ملایر اظهار کرد: این مقدار مواد در عملیات دقیق اطلاعاتی و غافلگیرانه پلیس، از مخفیگاه متهم کشف شد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: پس از اشراف اطلاعاتی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه تهیه و توزیع تریاک، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملایر قرار گرفت.

نجفی خاطرنشان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیات ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای وی، ۲۰ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، تأکید کرد: مبارزه با قاچاق موادمخدر از اولویت‌های مأموریتی پلیس است و شهروندان باید هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.