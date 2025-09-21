به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد سالاری صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و مقام شامخ شهدا بر ضرورت انتقال فرهنگ غنی ایثار و مقاومت به نسلهای امروز و فردای جامعه تأکید کرد.
وی اظهار کرد: این هفته فرصتی مغتنم است تا ملت ایران بار دیگر یادآوری کند که امنیت و پیشرفت کنونی کشور مرهون ازخودگذشتگی رزمندگانی است که با ایمان و شجاعت بینظیر خود در برابر دشمن ایستادگی کردند.
جزئیات ۱۵۰ برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس
سرهنگ سالاری با اشاره به شعار محوری ما فاتحان قلهایم برای برنامههای امسال به تشریح جزئیات این رویدادها پرداخت. برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان رودان شامل طیف وسیعی از فعالیتها از جمله برگزاری یادوارههای شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، اجرای اردوهای جهادی و ارائه خدمات ویزیت رایگان پزشکی است.
خدماترسانی و تجلیل از پیشکسوتان
وی افزود: در کنار برنامههای فرهنگی، بخش خدماترسانی نیز در دستور کار قرار دارد؛ توزیع لوازمالتحریر، کیف و کفش به دانشآموزان نیازمند از جمله این اقدامات است. همچنین تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا و برگزاری برنامههای میقات صالحین از دیگر محورهای مهم این هفته است.
افتتاح پروژههای مهندسی و مسابقات ورزشی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان ادامه داد: در طول این هفته مسابقات متنوع ورزشی برگزار خواهد شد و چندین پروژه مهندسی سپاه در سطح شهرستان رودان نیز افتتاح میشود که نشاندهنده ابعاد مختلف فعالیتهای سپاه در راستای خدمترسانی و سازندگی است.
نقش محوری رسانهها در تبیین ارزشهای دفاع مقدس
سرهنگ سالاری هدف اصلی از برگزاری این برنامهها را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و انتقال فرهنگ غنی ایثار و مقاومت به نسلهای جوان و آیندهساز کشور دانست.
وی در این راستا بر نقش بسیار مهم و مؤثر رسانهها در بازتاب و تبیین این فرهنگ تأکید کرد و گفت: انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان بدون بهرهگیری از ظرفیت رسانهها امکانپذیر نیست و رسانهها میتوانند علاوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا در مقابله با جنگ نرم و روایتهای تحریفشده دشمن نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
