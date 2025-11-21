سرشار: رفع مشکلات معیشتی ضرورتی حذی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در نماز جمعه این هفته مهرشهر با گرامیداشت هفته بسیج، این مجموعه مردمی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های داخلی کشور دانست و گفت: بسیج در چهار دهه گذشته نقش‌آفرینی مؤثری در امنیت، پیشرفت و تداوم انقلاب اسلامی داشته است.

وی بابیان اینکه بسیج تنها یک ساختار اداری نیست، افزود: معنای بسیجی بودن در تفکری نهفته است که بر ولایت باوری، مقاومت، ایثار، بصیرت و مردمی استوار است.

امام جمعه مهرشهر با اشاره به عملکرد بسیج طی سال‌های مختلف از ابتدای انقلاب تا دفاع مقدس، دوره سازندگی و مدیریت بحران‌ها، تأکید کرد: اقتدار امروز ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نتیجه همین فرهنگ و روحیه بسیجی است.

سرشار با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، آن را نمادی از بروز دوباره قدرت و شجاعت ملت ایران دانست و گفت: تفکر بسیجی همچنان پشتوانه اصلی کشور است و باید به دست صاحب واقعی‌اش، حضرت ولی‌عصر (عج)، برسد.

سرشار در بخش دیگری با تأکید بر حمایت همیشگی بسیج از دولت، روحیه مطالبه گری را ضروری دانست و نسبت به افزایش شدید قیمت مواد غذایی هشدار داد.

وی اعلام کرد: تورم مواد غذایی از ۶۴ درصد فراتر رفته و یک خانواده چهارنفره مجبور است بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه خوراک کند؛ فشاری که بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.

خطیب جمعه مهرشهر پیامدهای این وضعیت را افزایش شکاف طبقاتی و تهدید انسجام اجتماعی، برشمرد.

سرشار در ادامه مجموعه‌ای از مطالبات و راهکارهای مردمی در این رابطه را مطرح کرد و گفت: ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، پرهیز از توجیه مشکلات با عنوان تورم، تشدید نظارت میدانی بر بازار، جلوگیری از اختلاف قیمت در فروشگاه‌ها، توسعه کالابرگ الکترونیکی، مقابله با دلالی و احتکار، کوتاه‌سازی زنجیره توزیع و حمایت عملی از تولیدکنندگان به‌ویژه واحدهای کوچک از جمله اقدامات موردنیاز است.

وی در پایان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور با مدیریت درست داخلی قابل رفع است و باید با تقویت تولید و ایجاد اشتغال، مسیر عبور از شرایط دشوار کنونی را هموار کرد.