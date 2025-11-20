گلشن: اجلاس استانداران خزر جایگاه تاریخی گیلان را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری لنگرودبا اشاره به برگزاری موفق اجلاس بینالمللی استانداران ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر در رشت اظهار کرد: این اجلاس توانست جایگاه تاریخی گیلان را در ارتباط با کشورهای اوراسیا و اروپا احیا کند و ظرفیتهای منطقهای استان را برجسته سازد.
وی افزود: این گردهمایی بینالمللی به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت و تلاشهای شبانهروزی و نقش محوری استاندار گیلان برگزار شد و علاوه بر آثار ملی و منطقهای، جایگاه گیلان را به عنوان استان معین در روابط با همسایگان شمالی تثبیت کرد.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه این نشست نمونهای موفق از دیپلماسی استانی بود، گفت: با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد، بهرهگیری از چنین راهبردهایی میتواند در کاهش اثرات تحریمها و توسعه همکاریهای منطقهای بسیار مؤثر باشد.
وی به حادثه تلخ رخداده برای دانشآموز لنگرودی اشاره و تصریح کرد: تحقیقات قضائی و اداری توسط نهادهای مسئول آغاز شده است تا از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود. فرماندار ضمن قدردانی از خانواده حسام پورمحمد برای اهدای عضو این دانشآموز، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۱ مورد اهدای عضو در استان انجام شده که سه مورد آن مربوط به انزلیمحله لنگرود است؛ این امر نشاندهنده فرهنگ ایثار و نوعدوستی مردم لنگرود و اهالی خونگرم انزلیمحله است.
گلشن با اشاره به خدمات دولت چهاردهم در شهرستان لنگرود تأکید کرد: مدیران دستگاهها موظفند با اطلاعرسانی دقیق، خدمات دولت را به مردم منعکس کنند تا موجب امیدآفرینی در جامعه شود.
وی همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را نهادی برخاسته از متن مردم دانست و گفت: فرهنگ ایثار، خدمترسانی و مردمیبودن بسیج امروز در عرصههای مختلف از امدادرسانی و محرومیتزدایی تا علم و فناوری مشهود است و این روحیه جهادی میتواند پشتوانهای مهم برای توسعه شهرستان باشد.
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