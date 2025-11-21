افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی شناور کشور در سیاهو هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما امیرشکاری قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در آئین افتتاح این طرح بیان داشت: این نیروگاه تا یک مگاوات توسعه خواهد یافت. فاز دوم روی باغ مرکبات مجاور اجرا می‌شود و طراحی پنل‌ها به‌گونه‌ای است که نور کافی برای رشد درختان حفظ شود.

امیرشکاری، این طرح را یک مدل ملی برای تلفیق کشاورزی و انرژی خورشیدی دانست و سه هدف اصلی آن را تولید برق پاک، کاهش تبخیر آب و حفظ سلامت باغات عنوان کرد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از سرمایه‌گذار طرح و همراهی مسؤولان محلی و استانی، بر کاهش بروکراسی اداری برای جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: برای تولید هر یک مگاوات برق خورشیدی، حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. زمان بازگشت سرمایه در این طرح حدود ۴ سال برآورد شده است.

این نماینده هرمزگان در مجلس با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، به تکلیف دولت برای تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی اشاره کرد و خواستار برداشتن موانع بروکراسی اداری برای افزایش رغبت سرمایه گذاران و توسعه سرمایه گذاری‌ها در این عرصه شد.

جعفر محمدی‌نژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا، نیز این نیروگاه را اقدامی ارزشمند در توسعه هم‌زمان برق و کشاورزی دانست و اعلام کرد وزارت نیرو از گسترش طرح‌های خورشیدی روی استخرها حمایت می‌کند.

در بخش آمارهای استانی، قاسم زاهدی مجری طرح‌های انرژی خورشیدی توزیع نیروی برق استان هرمزگان اعلام کرد که در هرمزگان ۳۲۴ ساخت گاه مناسب نیروگاه خورشیدی شناسایی شده، ۸۶ متقاضی مجوز اولیه گرفته‌اند و ظرفیت درخواستی سرمایه‌گذاران به ۱۶۶ مگاوات رسیده است.

همچنین تاکنون ۲۵۰۰ واحد خورشیدی انشعابی و مگاواتی در استان احداث شده که مجموع تولید آنها ۱۷ مگاوات است.

این نیروگاه با سرمایه‌گذاری آقای حسین‌پور احداث شده و او هدف طرح را افزایش رفاه مردم سیاهو و روستاهای اطراف عنوان کرد.