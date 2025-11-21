به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان عصر جمعه در رویداد مردمی شو ۳ در دشتستان با اشاره به ریشه‌دار بودن تقابل تاریخی مستضعفین و مستکبران، اظهار کرد: نگاه انقلاب اسلامی از ابتدا جهانی بوده و امام خمینی با قطع رابطه هم‌زمان با رژیم صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی نشان داد مبارزه با ظلم فقط یک موضع ایدئولوژیک یا داخلی نیست، بلکه دفاع از همه مظلومان جهان است.

وی اضافه کرد: آزادی‌خواهی در مکتب امام فراتر از نگاه فردی لیبرال‌ها و حتی فراتر از نگاه ملی گاندی است؛ آزادی‌خواهی امام، آزادی همه ملت‌ها است و همین مبنا، مسئولان را مکلف می‌کند که به مستضعفان توجه جدی داشته باشند.

خضریان با اشاره به وصیت‌نامه امام، ادامه داد: آینده انقلاب وابسته به آماده‌سازی نسل‌های محروم برای ورود به عرصه حکمرانی است؛ نسلی که طعم فقر را چشیده و درد مردم را می‌فهمد.

وی پیشنهاد کرد: جشنواره «مردمی‌شو ۴» به جای صرفاً فعالیت‌های سخت‌افزاری، یک بخش نرم‌افزاری مؤثر نیز تعریف کند؛ شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد از مناطق محروم و برنامه‌ریزی بلندمدت برای رشد علمی، تربیتی و مدیریتی آن‌ها، تا طی یک دهه تبدیل به مدیران، استانداران، نمایندگان و تصمیم‌سازان کشور شوند.

خضریان هشدار داد: جریان‌های لیبرال در حال تثبیت یک طبقه بسته و سرمایه‌سالار هستند که مانع ورود فرزندان طبقات ضعیف به مدیریت می‌شود؛ به‌ویژه با رشد بی‌سابقه سهم مدارس لاکچری در نتایج کنکور و نفوذ آن‌ها در دانشگاه‌های برتر.

وی تأکید کرد: مدیرانی که طعم محرومیت را نچشیده باشند، نه خدمت‌رسانی واقعی را می‌فهمند و نه می‌توانند جانب مستضعفین را در تصمیم‌گیری‌ها بگیرند. اگر نسل محروم وارد سیاست‌گذاری نشود، کشور گرفتار فاصله طبقاتی بیشتر و مدیریت غیرمتعهد خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان‌های جهادی باید علاوه بر خدمات میدانی، به تربیت نیرو برای حکمرانی آینده بپردازند؛ تا انقلاب به دست صاحبان اصلی‌اش سپرده شود، نه به کسانی که با نگاه خیریه‌ای یا برای پاک کردن وجدان خود به محرومان می‌نگرند.