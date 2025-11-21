ساپینتو: زمین تختی هیجان انگیز بود/ پادیاب را خوب آنالیز کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از بازی با تیم پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: قبل از بازی هم گفته بودم که تیم حریف در دقایق ابتدایی و در نبردهای تن به تن بسیار موفق عمل میکند. زمین مسابقه هیجانانگیز بود و بازیکنان خود را برای حضور در چنین شرایطی آماده کرده بودم.
او ادامه داد: پادیاب در چهار بازی گذشته خود در ۱۵ دقیقه ابتدایی موفق به گلزنی شده بود و در دیدار امروز نیز در همان دقایق ابتدایی توانست گل بزند. ما در آغاز بازی تمرکز کافی نداشتیم و امیدوارم بازیکنانم از این تجربه درس عبرت گرفته باشند.
سرمربی استقلال تصریح کرد: خوشبختانه زمان کافی برای تغییر نتیجه داشتیم. نمیتوان تیم خودمان را با پادیاب مقایسه کرد؛ آنها بسیار خوب کار کردند، دویدند و شایسته تبریک هستند. اگر در لیگ دسته دوم هم با همین تلاش بازی کنند، میتوانند راهی لیگ دسته اول شوند.
او خاطرنشان کرد: در این دیدار صبور بودیم و فرصتهای زیادی خلق کردیم. میتوانستیم خیلی زودتر به گل برسیم تا بازی به وقتهای اضافه کشیده نشود. در مجموع، ۲۶ دقیقه بیشتر نسبت به دیدارهای دیگر بازی کردیم. بازیکنانم در این مسابقه حدود ۱۶ کیلومتر دوندگی داشتند، در حالی که معمولاً در یک بازی نرمال حدود ۱۰ کیلومتر دویده میشود. این بازی از لحاظ فیزیکی بسیار دشوار بود و تنها هدفمان پیروزی و صعود به مرحله بعدی بود.
او افزود: ما بازیکنان حریف را دستکم نگرفته بودیم. با این حال، بازیکنان استقلال با تمرکز همیشگی وارد زمین نشدند و وقتی بدون تمرکز بازی میکنی، نمیتوانی گلزنی کنی یا حریف را غافلگیر کنی. امیدوارم این تجربه برای بازیکنان ما درس عبرت خوبی باشد.
نظر شما