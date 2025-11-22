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۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا

آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران اعلام کرد عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر در بورس انرژی آغاز می‌شود؛ قیمت پایه حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، از آغاز رسمی عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر ماه خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی اجرا می‌شود و نخستین تجربه کشور در این زمینه است.

وی با اشاره به روند صدور مجوزها افزود: تا امروز حدود ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده سوخت شناخته شده‌اند و دو نوع مجوز برای فعالیت دریافت کرده‌اند.

نواز ادامه داد: هفته گذشته تابلوی بورس انرژی قیمت پایه سوخت وارداتی را حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و از فردا یعنی دوم آذر، عرضه رسمی آغاز خواهد شد.

به گفته سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، حداقل میزان خرید از طریق شرکت‌های توزیع‌کننده ۲ هزار لیتر و حداکثر آن ۳۰۰ هزار لیتر است اما حجم محموله‌هایی که به بنادر کشور وارد می‌شوند قطعاً بیشتر از این مقدار خواهد بود.

نواز افزود: قیمت سوخت می‌تواند دستخوش نوسان شود و بسته به شرایط عرضه و تقاضا، کاهش یا افزایش داشته باشد. احتمال افت قیمت هم وجود دارد، اما باید منتظر رسیدن محموله‌ها به جایگاه‌ها باشیم.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت در پایان توضیح داد: عرضه در بورس انرژی آغاز شده و فرآیند خرید برای متقاضیان در حال انجام است. ورود فیزیکی سوخت به جایگاه‌ها بسته به سرعت کار ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد.

کد مطلب 6664070
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چقدر قیمتش عالیه ، تو پراید بریزی پرواز میکنه تو 206 بریزی تا قم مثل موشک میره ، چی فکر کردین با این قیمت؟

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