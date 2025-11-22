  1. استانها
افزایش مصرف کودهای فسفاته در گلستان؛ استقبال گسترده کشاورزان

گرگان-مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اعلام رشد مصرف کودهای فسفاته در آغاز فصل کشت پاییزه گفت: تأمین این نهاده استراتژیک با وجود وابستگی کشور به واردات، طبق برنامه در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت به‌کارگیری نهاده‌های استاندارد در کشاورزی مدرن گفت: در دنیای امروز، کشت محصولات زراعی یک فعالیت علمی و مبتنی بر فناوری است که سنت‌های دیرینه را با نوآوری‌های روز تلفیق می‌کند و کشاورزان برای دستیابی به تولید اقتصادی به طیف متنوعی از تجهیزات و کودهای پیشرفته نیاز دارند.

وی نقش محوری کودهای فسفاته را در تغذیه محصولات زراعی مورد تأکید قرار داد و افزود: فسفر به‌عنوان یکی از عناصر اصلی رشد گیاه در کنار نیتروژن و پتاسیم، نقش حیاتی در افزایش عملکرد و سلامت محصولات دارد و کمبود آن می‌تواند رشد گیاه و بهره‌وری تولید را به شدت کاهش دهد.

محمدی با اشاره به اینکه کودهای فسفاته یارانه‌ای در دو نوع سوپر فسفات منفرد (SSP) و سوپر فسفات تریپل (TSP) عرضه می‌شود، گفت: SSP دارای حدود ۱۶ درصد و TSP حدود ۳۹ درصد فسفر محلول در آب است و برای خاک‌هایی که دچار کمبود شدید فسفر هستند، مصرف TSP در کنار کودهای ازته و پتاسه می‌تواند نتایج مطلوب و اقتصادی برای کشاورزان به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ابلاغی امسال، باید ۱۴۷ هزار و ۲۷۸ تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در استان تأمین شود که سهم کودهای فسفاته ۲۴ هزار و ۹۰۱ تن است. تاکنون ۶ هزار و ۱۲۹ تن معادل ۲۵ درصد این برنامه تأمین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین از مصرف بیش از سه هزار و ۵۹۰ تن کود فسفاته توسط کشاورزان در آغاز کشت پاییزه خبر داد و گفت: بارش‌های مناسب اخیر شرایط مساعدی برای کشت محصولات زراعی ایجاد کرده و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای این نهاده حیاتی شده است.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین پایدار کود افزود: به‌منظور حفظ امنیت غذایی و تولید پایدار، ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات تریپل از بندر امام خمینی (ره) و مجتمع آبیک به گلستان اختصاص داده شده که از این مقدار تاکنون بیش از ۴۰۰ تن به کارگزاری‌های استان حمل شده است.

وی با بیان اینکه همزمانی حمل کودهای فسفاته و اوره از بندر، نیازمند زمان است، گفت: کشاورزان باید صبر داشته باشند؛ زیرا در مدت باقی‌مانده از فصل کشت، محموله‌های جدید به‌تدریج به مراکز توزیع منتقل و در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

محمدی، وارداتی بودن کودهای فسفاته را یکی از چالش‌های تأمین این نهاده عنوان کرد و اظهار کرد: تولید کود فسفاته نیازمند خاک معدنی خاصی است و به دلیل محدودیت منابع معدنی در کشور، ناچار به واردات این نوع کود هستیم.

وی خطاب به کشاورزان افزود: با توجه به یارانه‌ای بودن کود، لازم است ابتدا آزمون خاک انجام شود و سپس با مشورت کارشناسان کشاورزی نوع و میزان موردنیاز کود فسفاته مشخص شود؛ این اقدام می‌تواند مسیر تولید اقتصادی و افزایش بهره‌وری را هموار کند.

