توزیع ۹ تن برنج وارداتی در مهدیشهر برای تنظیم بازار و تامین نیاز مردم

عباس مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۹ تن برنج وارداتی در مهدیشهر خبر داد و ابراز داشت: فرایند توزیع زیر نظر دستگاه‌های ناظر در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه کمبودی به لحاظ اقلام ضروری در مهدیشهر وجود ندارد، ادامه داد: کالاهای ضروری و اساسی نظیر برنج تأمین شده و وفور آن در شهرستان برنامه ریزی شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدی‌شهر، اضافه کرد: رویکرد این بر اساس ابلاغ سهیمه برنج وارداتی و طبق طرح تنظیم و کنترل بازار بوده است.

مشیریان اضافه کرد: با تزریق برنج وارداتی به شهرستان قیمت‌ها کنترل و از افزایش قیمت برنج به عنوان کالای اساسی و مورد نیاز مردم پیشگیری می‌شود.

وی افزود: دیگر هدف توزیع برنج وارداتی تأمین نیاز شهرستان و جلوگیری از کمبود این اقلام بوده است.