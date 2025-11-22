به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با انتقاد از بیتوجهی برخی دستگاهها به مصوبات این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای برنامهریزی حکم قانون را دارد و عدم اجرای آن توسط دستگاهها مصداق ترک فعل است.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات اضافه کرد: دبیرخانه شورای برنامهریزی باید بهصورت صریح و مجرمانه عملکرد دستگاهها را رصد و گزارش ارائه دهد تا در صورت کمکاری، با متخلفان برخورد شود.
وی افزود: لازم است تصویری شفاف از میزان پیشرفت مصوبات شورا ارائه و مشخص شود چه تعداد از تصمیمات اجرایی شده است. جمالینژاد گفت: «مصوبات مهمی در این شورا مطرح شده که پیگیری تحقق و اعلام پیشرفت آنها برای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضروری است.»
تمرکز شورا بر چالشهای اصلی استان
استاندار اصفهان با انتقاد از رویکرد گزارشمحور برخی جلسات عنوان کرد: در شورای برنامهریزی باید به جای ارائه عملکرد، چالشهای اصلی استان و سیاستگذاریهای کلان مورد بحث قرار گیرد تا مسیر توسعه استان بر مبنای اولویتها مشخص شود.
وی افزود: ارائه روشهای نوین تأمین مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی و استفاده از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی باید در دستور کار شورا باشد. نگاه آیندهپژوهانه به مصوبات، پیششرط تصمیمگیری مؤثر است.
ضرورت پیگیری بودجه ۱۴۰۵ و استفاده از ظرفیت نمایندگان
جمالینژاد بودجه سال آینده را یکی از محورهای حیاتی دانست و تصریح کرد: در صورت کمتوجهی به پیگیری بودجه ۱۴۰۵ از پایتخت، استان در سال آینده با آسیب جدی روبهرو خواهد شد. دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت نمایندگان برای حمایت در تخصیصها بهره ببرند.
وی پیشنهاد کرد: هر نماینده به عنوان مسئول پیگیری بودجه از یک وزارتخانه تعیین شود و دستگاهها گزارش عملکرد خود را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کنند.
توسعه متوازن و مقابله با مهاجرت معکوس
استاندار اصفهان با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان درباره مهاجرت معکوس و الحاق شهرهای جدید به اصفهان گفت: برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و تشویق به ماندگاری در مبدأ باید مشوقهای اقتصادی و خدماتی در شهرهای کوچک تعریف شود. توسعه متوازن باید بر پایه برنامهریزی منطقهای و نیاز محلی شکل گیرد.
وی افزود: برنامههای ویژه جوانی جمعیت، اشتغال و رونق محلی باید برای هر منطقه تدوین شود تا از تمرکز جمعیت و امکانات در مرکز استان کاسته شود.
پیگیری جدی مسائل آب پس از سفر رئیسجمهور
جمالینژاد با تقدیر از توجه مستقیم رئیسجمهور به چالشهای اصفهان یادآور شد: پس از سفر ریاستجمهوری، طی یک ماه گذشته سه جلسه ویژه درباره موضوع آب اصفهان برگزار و تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات حوضه زایندهرود اتخاذ شده است.
نظر شما