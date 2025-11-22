اختصاص تسهیلات مشاغل خانگی به افراد دارای معلولیت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در سال جاری، بیان کرد: تدوین سیاستهای حمایتی و تقویت زیرساختهای دسترسپذیر برای افراد دارای نیازهای ویژه امری ضروری بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در همه برنامهریزیها و اقدامات، معیار کار، رفاه حال شهروندان با نیازهای ویژه باشد، افزود: برنامهای موفق تلقی میشود که به بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت کمک کند.
هاشمی با بیان اینکه دستگاهها موظفند سیاستهای خود را متناسب با نیازهای واقعی این عزیزان تنظیم کنند، اظهار داشت: مناسبسازی محیط و اجرای برنامههای حمایتی و رفاهی ویژه افراد با نیازهای خاص باید از دستگاههای اجرایی شروع شود.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: از مدیران خواستاریم با شناسایی دقیق مشکلات، اجرای طرحهای مؤثر در حوزه دسترس پذیری شهری، افزایش فرصتهای شغلی را در اولویت قرار دهند.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاهها در حوزه سختافزاری و نرمافزاری مرتبط با معلولان، ارزیابی میشود، گفت: دو همت تسهیلات مشاغل خانگی در اختیار داریم که بخشی از این تسهیلات به افراد معلول متقاضی مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد اختصاص دارد.
