  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

فرمانده سپاه خارگ: اقدامات جهادی برای پیشرفت جزیره گسترش یافت

فرمانده سپاه خارگ: اقدامات جهادی برای پیشرفت جزیره گسترش یافت

خارگ - فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به حضور میدانی بسیجیان در عرصه‌های اجتماعی و خدمات‌رسانی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج برای توسعه جزیره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی بعد از ظهر شنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: بسیج را مجموعه‌ای مردمی و فعال در عرصه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: بسیج در خارگ همواره در کنار مردم بوده و تلاش کرده با روحیه جهادی در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری میان نهادهای اجرایی و بسیج افزود: هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند اجرایطرح‌ها و برنامه‌ها را سرعت بخشد. سپاه ثارالله آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را در چارچوب مأموریت‌ها در مسیر پیشرفت و آبادانی جزیره به کار گیرد.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ همچنین به برنامه‌های هفته بسیج در سطح جزیره اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های تبیینی و اقدامات جهادی از جمله طرح‌هایی است که با محوریت بسیجیان اجرا خواهد شد.

کد خبر 6664766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها