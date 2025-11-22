فرمانده سپاه خارگ: اقدامات جهادی برای پیشرفت جزیره گسترش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی بعد از ظهر شنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: بسیج را مجموعهای مردمی و فعال در عرصههای مختلف دانست و اظهار داشت: بسیج در خارگ همواره در کنار مردم بوده و تلاش کرده با روحیه جهادی در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و خدماترسانی نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری میان نهادهای اجرایی و بسیج افزود: همافزایی دستگاهها میتواند اجرایطرحها و برنامهها را سرعت بخشد. سپاه ثارالله آمادگی دارد ظرفیتهای خود را در چارچوب مأموریتها در مسیر پیشرفت و آبادانی جزیره به کار گیرد.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ همچنین به برنامههای هفته بسیج در سطح جزیره اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامههای فرهنگی، نشستهای تبیینی و اقدامات جهادی از جمله طرحهایی است که با محوریت بسیجیان اجرا خواهد شد.
نظر شما