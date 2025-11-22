به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعد از ظهر شنبه در بازدید و دیدار با رئیس و معاونان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اهمیت حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های علمی و فرهنگی استان گفت: ما موظف هستیم کلیه فعالیت‌ها و طرح‌های علمی، فرهنگی و آموزشی استان را رصد، پیگیری و پشتیبانی کنیم تا جایگاه قم در این حوزه‌ها ارتقا یابد و ظرفیت‌های انسانی و علمی آن به نحو مطلوب شکوفا شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: فعالیت‌های مؤسسه در زمینه جمعیت و فرزندآوری نیازمند همکاری و همراهی جدی است تا بتوانیم فرهنگ جمعیت را تقویت کرده و مدیریت جامع و مؤثری بر این مسئله داشته باشیم.

استاندار قم با بیان اینکه مهاجرت‌های نامناسب در سال‌های اخیر، فرهنگ و هویت اجتماعی استان را تحت تأثیر قرار داده است، تصریح کرد: این پدیده آسیب‌ها و چالش‌های متعددی ایجاد کرده که برای رفع آن، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمند لازم است.

وی تأکید کرد: تقویت فرهنگ بومی و ارتقای شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی استان، در اولویت اقدامات مدیریتی قرار دارد.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: قم به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی و صنعتی، نیازمند نگاه و حمایت ویژه در بخش تولید و صنعت است و توسعه صنایع بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی، همزمان با تقویت زیرساخت‌ها، از محورهای اصلی برنامه‌های ما خواهد بود.

استاندار قم در پایان با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی، علمی و صنعتی استان باید به صورت هم‌زمان و با هماهنگی نهادهای مختلف پیش رود، افزود: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی موجود، و همراهی نهادهای مردمی و دولتی، زمینه رشد و توسعه پایدار استان فراهم شود.