استاندار تهران: رفع کمبودهای آموزشی مناطق محروم اولویت پایتخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه شنبه در جلسه نهضت مدرسه‌سازی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و فعالان این حوزه، توجه به عدالت آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و گفت: تلاش ما این است که با هم‌افزایی دستگاه‌ها، روند رفع کمبودهای آموزشی در استان تسریع شود؛ به‌ویژه در مناطقی که با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق نیازها در مناطق محروم افزود: ما نیازمند برنامه‌ریزی مرحله‌به‌مرحله و دقیق هستیم تا بتوانیم بر اساس اولویت‌ها، پروژه‌های مدرسه‌سازی را با سرعت بیشتری پیش ببریم و مناطق کم‌برخوردار در صدر این اولویت‌ها قرار دارند و تأمین زیرساخت‌های آموزشی در این مناطق از مهم‌ترین برنامه‌های استان است.

معتمدیان با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی در شهرک‌های جدید و مناطق در حال گسترش نیز ضروری است، اظهار داشت: مسائل و ناهماهنگی‌های موجود در فرآیندهای شهرسازی در سنوات اخیر، برخی مشکلات را برای ساخت‌وسازها ایجاد کرده، در حالی که طبق اعلام شهرداری، حدود ۷۰ درصد ساخت‌وسازهای شهری ظرفیت تبدیل‌شدن به منابع توسعه فضاهای آموزشی را دارند و باید از این ظرفیت به صورت کامل و شفاف استفاده شود.

وی تهران را شهری دارای ظرفیت‌های گسترده دانست و تصریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها به شکل هدفمند مدیریت شود، می‌توان بخش مهمی از کمبودهای آموزشی استان، به‌ویژه در مناطق محروم، را جبران کرد.

استاندار تهران در پایان بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، امیدواریم نهضت مدرسه‌سازی در تهران با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و شاهد فراهم‌شدن بسترهای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان در همه مناطق استان باشیم.