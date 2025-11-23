  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

باستان گرایی و ملی گرایی در برابر اسلام و فرهنگ دینی،تضاد یا هم‌خوانی؟

باستان گرایی و ملی گرایی در برابر اسلام و فرهنگ دینی،تضاد یا هم‌خوانی؟

نشست علمی «باستان گرایی و ملی گرایی در برابر اسلام و فرهنگی دینی» در خانه علوم انسانی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «باستان گرایی و ملی گرایی در برابر اسلام و فرهنگی دینی» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با مشارکت خانه علوم انسانی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست از سلسله نشست‌های «مسئله ایرانی گری، ملیت و دیانت» که محسن ردادی، علیرضا بهرامی و ناصر عابدی از سخنرانان آن هستند.

این نشست روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ در محل خانه علوم انسانی ایران واقع در خیابان نجات الهی نبش ورشو برگزار خواهد شد. علاقه مندان به حضور مجازی می‌توانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/iict/farhang اقدام کنند.

کد مطلب 6665421
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها