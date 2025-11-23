به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «باستان گرایی و ملی گرایی در برابر اسلام و فرهنگی دینی» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با مشارکت خانه علوم انسانی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.



این نشست از سلسله نشست‌های «مسئله ایرانی گری، ملیت و دیانت» که محسن ردادی، علیرضا بهرامی و ناصر عابدی از سخنرانان آن هستند.



این نشست روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ در محل خانه علوم انسانی ایران واقع در خیابان نجات الهی نبش ورشو برگزار خواهد شد. علاقه مندان به حضور مجازی می‌توانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/iict/farhang اقدام کنند.