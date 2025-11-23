امام جمعه کنگان: مشکل کمبود ۱۷۵ کلاس درس در شهرستان حل شود

حجت‌الاسلام محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود فضای آموزشی در این شهرستان صنعتی، از وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و شرکت‌های بزرگ مستقر در منطقه خواست برای حل فوری این مشکل و جلوگیری از آسیب به تحصیل دانش‌آموزان وارد عمل شوند.

وی با اشاره به دو شیفته بودن بسیاری از مدارس، تأکید کرد که درآمدهای کلان شرکت‌های پتروشیمی باید در راستای مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها، برای رفع کمبودهای آموزشی هزینه شود.

امام جمعه کنگان همچنین هشدار داد که مشکل کم‌آبی در کنگان نیز در آستانه تبدیل شدن به بحران است و خواستار تسریع در توسعه آب‌شیرین‌کن‌های محلی شد.

وی با هشدار درباره کمبود شدید فضای آموزشی در این شهرستان، از وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و شرکت‌های بزرگ مستقر در منطقه خواست برای حل فوری این مشکل وارد عمل شوند.

وی با اشاره به صنعتی بودن شهرستان کنگان و استقرار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های متعدد، اظهار کرد: به دلیل صنعتی بودن، جمعیت کارگری فراوانی به همراه خانواده‌های خود به جمعیت این شهرستان افزوده شده و این افزایش جمعیت، زیرساخت‌های آموزشی را تحت فشار شدید قرار داده است.

امام جمعه کنگان کمبود فعلی فضای آموزشی را این گونه تشریح کرد: هم اکنون ۳۵ مدرسه، یعنی بیش از ۱۷۵ کلاس درس در این شهرستان کمبود داریم. بسیاری از مدارس موجود نیز به ناچار دو شیفته شده‌اند.

وی با بیان پیامدهای این کمبود، هشدار داد: این وضعیت باعث آسیب دیدن تحصیل دانش‌آموزان می‌شود. در کلاس‌های با تراکم جمعیت بالا، دانش‌آموز نمی‌تواند مطالب درسی را به درستی دریافت و بفهمد.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع

حجت‌الاسلام محمودی با اشاره به درآمدهای کلان شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی، راه حل این مشکل را مشارکت آنان دانست و گفت: پتروشیمی‌ها و شرکت‌های ملی نفت درآمدهای هزاران میلیاردی دارند. چه اشکالی دارد در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، یک بار برای همیشه مشکل آموزشی شهرستانی را که بخش عمده‌ای از درآمد کشور از آن تأمین می‌شود، حل کنند؟

وی افزود: اگرچه نهادهایی مانند شورای راهبردی و کمیته برنامه‌ریزی بودجه‌هایی اختصاص داده‌اند، اما این کمک‌ها با توجه به سرعت افزایش جمعیت، کافی نیست.

هشدار درباره بحران کم‌آبی در کنگان

امام جمعه کنگان در ادامه، مشکل حاد کم‌آبی را دومین چالش بزرگ این شهرستان برشمرد و گفت: مشکل آب و ناترازی برق در همه جا هست، اما انتظار مردم کنگان به دلیل سهم این منطقه در اقتصاد کشور، بیشتر است.

وی با اشاره به وجود دو آب‌شیرین‌کن در شهرستان، یکی در حال بهره‌برداری و دیگری در حال احداث، خواستار شد: مسئولان باید برای توسعه ظرفیت این آب‌شیرین‌کن‌ها و خرید آب توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های بزرگ، فوراً اقدام کنند تا مردم در فصول گرم آینده با بحران روبرو نشوند.

حجت‌الاسلام محمودی با هشدار درباره عواقب اجتماعی این مشکلات در یک شهر صنعتی و مرزی، تأکید کرد: اینجا شهر صنعتی است و مشکلات می‌تواند آسیب‌زا باشد. بنابراین باید پیش از تبدیل شدن به بحران، فکری اساسی برای آن شود.