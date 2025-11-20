به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در بازدید از اسکله بندر کنگان با حضور هیئت سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موقعیت استراتژیک این شهرستان در تجارت دریایی و ظرفیت‌های اسکله تجاری کنگان، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های بندری تأکید کرد.

فرماندار کنگان خواستار تجهیز اسکله به رمپ‌های پهلوگیری، انبارها، باراندازها و نصب دستگاه X-Ray به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی برای تسهیل فرآیند صادرات شد.

زیبا همچنین ایجاد خط منظم کشتیرانی میان کنگان و بندر الدمام عربستان را از اولویت‌های مهم توسعه همکاری‌های تجاری عنوان کرد و خواستار پیگیری تفاهمات لازم از سوی وزارت صمت و وزارت امور خارجه شد.

در ادامه این بازدید، مشکلات ناشی از شیوه‌نامه جدید «کالای همراه ملوان» بررسی شد؛ موضوعاتی همچون کندی سامانه، معطلی طولانی شناورها برای تخلیه، حذف بازار محلی و آسیب به کسب‌وکار بازاریان، محدودیت فعالیت شناورهای تناژ پایین و تعطیلی کار نیسان‌داران از جمله موارد مطرح‌شده توسط فعالان بندری بود.

قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تأیید مشکلات بیان‌شده و بازدید میدانی از بخش‌های مختلف بندر، قول پیگیری فوری این موارد را ارائه داد.

اهداف سفر هیئت سازمان توسعه تجارت ایران به کنگان

بر اساس اعلام مسئولان، این سفر با هدف بررسی موضوعات زیر انجام شد: تعهدات ارزی و نحوه اجرای آن، ایجاد پایانه‌ها و دفاتر مدیریت صادرات، تسهیل انتقال کالا بین مناطق تقویت زیرساخت‌های تجاری و ارتباطی با کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا

در پایان مقرر شد گزارش نهایی این بازدید برای تصمیم‌گیری در سطح ملی ارائه شود تا اقدامات عملی برای توسعه زیرساخت‌های بندری و بهبود شرایط تجارت دریایی شهرستان کنگان انجام گیرد.