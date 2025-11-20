اعلام جرم دادستانی کنگان علیه ۳ نفر به علت تهدید بهداشت عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی پویا ظهر پنجشنبه در بازدید میدانی به همراه کارگروه مقابله با جرایم زیست محیطی و کمیته مقابله با بیماری‌های واگیر دار شهرستان بر رعایت بهداشت بخصوص بهداشت محیطی و جلوگیری از تهدید بهداشت عمومی تأکید کرد و بر رعایت مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی توسط کشاورزان و استفاده از کودهای مجاز تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان گفت: با اشخاصی که غیرمجاز و بدون تأیید محیط زیست، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت اقدام به استفاده از کودهای مرغی کرده و بوی نامطبوع این کودها موجب نارضایتی مردم شده است، برخورد قانونی خواهد شد که تاکنون علیه سه نفر تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام جرم شده است.

موسوی پویا بر تأکید بر اینکه احقاق حقوق عامه و حفظ سلامت و بهداشت مردم از خطوط قرمز این دادستانی است گفت: مردم در صورت مشاهده اقدامات خلاف قانون در این موارد مراتب را به شبکه بهداشت، دامپزشکی، محیط زیست و جهاد کشاورزی و مراجع انتظامی یا دادستانی کنگان گزارش دهند.