به گزارش خبرنگار مهر، «شرکت پایساز» از مجموعه‌های حوزه صنعت و فولاد کشور با قدمتی بیش از ۶۰ سال می‌باشد.

این شرکت با بهره‌گیری از توان بومی، سالهاست که در حوزه تولید تاورهای غول پیکر در حوزه «نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فولادی» فعالیت دارد.

این مجموعه تا سه سال گذشته در شرایط بد تولید و همینطور رشد به شدت منفی و ضعف اقتصادی قرار گرفته بود اما اکنون و از سه سال گذشته با حضور مدیریت جوان در بدنه این مجموعه شاهد تحولات شگرف در تولید و رشد اقتصادی آن هستیم. با حضور «دکتر عنایت الله عادلی مقدم» در مسند این شرکت راهبردی، نه تنها مجموعه بعد از چند دهه از رشد منفی و عقبگرد فاصله گرفته، بلکه در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش «۱۰ درصدی» رشد، در سال مالی ۱۴۰۳ این افزایش به بیش از «۱۵ درصد» و در سال ۱۴۰۴ و آخرین مجمع برگزار شده، این تحول به «۲۳ درصد» رشد رسیده است که در مجموع ۶۰ درصد نسبت به سال مالی گذشته عملکرد درخشانی را ثبت نموده است.

لازم به ذکر است حضور ۱۵ ساله عنایت الله عادلی مقدم در چندین مجموعه بزرگ دیگر تا قبل از حضور در پایساز، همین اهداف عالیه توسعه محور را با قدرت سرلوحه کار خودت قرار داده بودند.

این مهم در سال سرمایه گذاری برای تولید به عنوان شعاری کاربردی و محوری «مقام معظم رهبری» برای کارگزاران و همینطور با موانع و تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان به دست آمده است.