به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۹.۳۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۱۱.۸۷ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.