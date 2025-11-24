  1. جامعه
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر جنوب جاوه در اندونزی را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر، جنوب جاوه، اندونزی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۹.۳۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۱۱.۸۷ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

