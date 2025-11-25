به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، یازدهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (سه شنبه ۴ آذر) در رشته‌های مختلف پیگیری می‌شود. در این روز از مسابقات ایران در دو رشته شنا (۱۰۰ متر قورباغه) و کاراته (کومیته تیمی) رقابت‌های خود را دنبال می‌کند.

کاروان ورزش ایران تا پایان روز دهم موفق به کسب ۳۵ مدال شامل ۷ طلا، ۱۰ نقره و ۱۸ برنز شده است. به این واسطه در جدول توزیع مدالی و تا پیش از برگزاری رقابت‌های روز یازدهم، در جایگاه هشتم ایستاده است.

در این جدول اوکراین با ۸۵ مدال شامل ۲۹ طلا، ۳۱ نقره و ۲۵ برنز در رده نخست ایستاده است. ژاپن با ۳۸ مدال شامل ۱۳ طلا، ۷ نقره و ۱۸ برنز دوم است و آمریکا با ۲۳ مدال شامل ۱۱ طلا، ۴ نقره و ۸ برنز در جایگاه سوم قرار دارد. چین، کره جنوبی، هند و قزاقستان هم در رده‌های چهارم تا هفتم قرار دارند.

جدول توزیع مدالی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پیش از آغاز رقابت‌های روز یازدهم و توزیع مدال در این روز به این شرح است:

کاروان ورزش ایران در حالی در جایگاه هشتم جدول توزیع مدالی قرار گرفته است که طی ۱۰ روز گذشته توسط ورزشکارانش در رشته‌های کاراته (۱۰ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) صاحب مدال شده است.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)

۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)

۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)

۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)

۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)

۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.